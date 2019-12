Faren til terroroffer: – Ikke bruk min sønns død til propaganda

– Ikke bruk min sønns død, og hans og hans kollegas bilder, til å fremme skammelig propaganda. Jack sto imot alt dere står for – hat, splittelse, uvitenhet, skriver David Merritt, faren til en Jack Merritt, som ble drept i terrorangrepet i London fredag, i en Twitter-oppdatering.

Don’t use my son’s death, and his and his colleague’s photos - to promote your vile propaganda. Jack stood against everything you stand for - hatred, division, ignorance. https://t.co/R8LO16lugk — David Merritt (@butwhatifitsall) December 1, 2019

Twitter-meldingen har en henvisning til mandagens forsider i de to avisene The Daily Mail og The Daily Express, som skriver at statsminister Boris Johnson skal starte en jakt på løslatte jihadister.

Den tragiske hendelsen har skapt debatt bare dager før det viktige valget i Storbritannia torsdag i neste uke.

Statsminister Boris Johnson og Labour-leder Jeremy Corbyn var begge til stede under en minneseremoni mandag. Foto: NTB scanpix

Peker på Labour

I en kronikk i The Mail on Sunday skrev Boris Johnson at Labour, som satt i regjering fram til 2010, sto bak en politikk som har ført til automatisk tidlig løslatelse av en del fanger. Denne vil Johnson endre hvis han får flertall ved valget, har statsministeren lovet de siste dagene.

Gjerningsmannen bak fredagens angrep ved London Bridge, Usman Khan, ble i 2012 dømt for blant annet å ha planlagt et angrep mot London-børsen, men ble løslatt i desember 2018. Jack Merritt (25) og Sakia Jones (23) ble begge drept i angrepet på fredag. I tillegg skadet Khan tre personer, før han selv ble skutt og drept av politiet.

Jack Merritt og Saskia Jones ble begge drept i angrepet. Foto: NTB scanpix

Men Johnson blir kritisert av motstandere for å prøve å slå politisk mynt på angrepet.

Richard Burgon, Labours skyggejustisminister, anklager Johnson for å gå «rett fra en tragedie til å varme opp forhåndslagede politiske poeng som sverter Labour», ifølge The Guardian.

Labour-lederJeremy Corbyn har på sin side fått oppmerksomhet for uttaleleser om at terrorister «ikke nødvendigvis» må sone hele straffen. Corbyn mener man må satse mer på avradikalisering og rehabilitering av terroristdømte mens de er i fengsel.

– Risikabel strategi

Det er tredje gang Storbritannia opplever en slik hendelse like før britene skal gå til urnene. I 2017 kom terrorangrepet i Manchester like før valget, og den gang anklaget Labour De konservative, da under Theresa May, for å ha stått bak kutt i politistyrken. Rett før folkeavstemningen om EU i 2016 ble Labour-politiker Jo Cox drept på åpen gate.

Hvorvidt angrepet og debatten etterpå vil slå ut i valget er helt uklart. Men at Johnson forsøker å legge skylda på Labour etter at De konservative har vært i regjering de siste ni årene, er risikabel strategi, mener flere politiske kommentatorer.

– Om velgerne syns landet er i verre situasjon enn for ti år siden, må han forsøke å overbevise dem om at han ikke kan klandres. Og om han ikke kan gjøre det, er den nest beste løsningen å overbevise dem om at Jeremy Corbyns Labour vil være verre, skriver Sky News' politiske redaktør Beth Rigby i en analyse.

– Men dette terrorangrepet har kastet Johnson av brexit-budskapet og ut på langt tynnere is. Han må håpe på at hans egen håndtering av dette forferdelige terrorangrepet ikke støter velgerne vekk fra ham også. Men å politisere en slik tragisk hendelse er åpenbart risikabelt, mener Rigby.

