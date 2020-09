At noe er byens hjerte er en setning man gjerne blir presentert for i reiseguider og andre medier for turisttips. I den belgiske byen Verviers har dette hatt en annen betydning.

I årevis har ryktet gått i byen om at et sted i byen skjuler det seg et avdødd menneskes kroppsorgan. Nærmere bestemt et hjerte som engang tilhørte Pierre David, byens første borgermester etter Belgias frigjøring fra Nederland.

Lenge var ryktet ikke annet enn en vandrehistorie et fåtall av innbyggerne trodde på.

Helt frem til noen håndverkere oppdaget en liten metallboks i forbindelse med renovasjonsarbeidet på Fontaine David, en fontene bygget til ære for den avdøde borgermesteren. Inni boksen fant de flytende alkohol – og den legendariske borgermesterens hjerte.

Byste av hjertets opphavsmann, Pierre David. Foto: AFP / NTB scanpix

At det symboltunge kroppsorganet ble funnet har vekt entusiasme i Verviers.

– I dag er ikke legenden lenger en legende. Den er virkelighet, fortalte Maxime Degey, representant i byens bystyre, til Reuters.

Pierre David døde i rollen som borgermester i 1839, i en alder av 68 år, melder BBC. Byen bestemte seg for å ære ham med et monument, og familiekirurgen tok ut hjertet hans og la det i sprit slik at det kunne plasseres inni minnesmerket.

Av økonomiske årsaker ble det ikke ferdigstilt 1883, med hjertet trygt plassert på innsiden.

Organet meldes forøvrig om å være i god stand. Metallboksen er nå å se i byens museum for kunst og keramikk. Museets sjefskurator har uttalt at hun ikke kjenner til noe annet tilfelle hvor en borgermesters hjerte har blitt bevart på innsiden av et monument midt i en by.

Boksen skal ligge her helt til renovasjonen av «Fontaine David», som ligger i sentrum av Verviers, er ferdigstilt.

Så gjenstår det å se om de finner andre kroppslegemer som skjuler seg i hjertet av den belgiske byen.