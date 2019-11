Faket hele CVen og et magasincover for å få Trump-jobb – og fikk den

En fersk granskning fra NBC News har funnet ut at Mina Chang, en ansatt i USAs utenriksdepartement, fikk jobb på falskt grunnlag.

Ifølge NBC har Chang forfalsket sin egen CV - både utdannelsen og andre prestasjoner. Hun skal blant annet ha skrytt på seg en grad fra Harvard, at hun driver en ideell organisasjon som opererer i 40 land, at hun har gjort arbeid for FN, samt at hun var på forsiden av en utgave av Time Magazine.

Chang skal visstnok hatt en nøkkelrolle i Trump-administrasjonen.

Harvard-utdannelse

På sin egen biografi på nettsiden til amerikanske myndigheter hevder Chang å ha en grad fra Harvard.

Men ifølge universitetet har ikke Chang noen grad fra institusjonen. Hun har derimot bare deltatt på et syv ukers kurs i 2016.

Programmet ved Army War College-fakultetet som hun hevder å ha en grad fra, er ifølge skolen dessuten et kurs som varer i bare fire dager.

Falskt Time Magazine-cover

I en video fra 2017 som er lagt ut på hjemmesiden til Changs ideelle organisasjon, beskriver hun sitt eget arbeid mens et TIME-magasinomslag med ansiktet hennes dukker opp på skjermen.

"Her er du på Time-magasinet. Gratulerer! Fortell meg om dette omslaget. Hvordan det ble til?" spør intervjueren, som er vert for et YouTube-show.

Hvorpå Chang svarer: "Vel, vi begynte å bruke droneteknologi i forbindelse med katastrofer, og da ble det snakk om hvordan teknologi brukes til å redde liv i slike scenarier. Jeg antar jeg at jeg fikk skapt litt oppmerksomhet rundt det".

Intervjueren sier deretter at Chang tok med Time-coveret til intervjuet som et eksempel på arbeidet hennes.

Hun skal visstnok også ha tatt med det falske coveret til jobbintervjuet hos utenriksdepartementet.

En talsperson for Time magazine Kristin Matzen har bekreftet til NBC at coveret ikke er ekte.

Ble vurdert til forfremmelse

"Det ser ut til at denne administrasjonen ikke har hatt samme grundighet i personkontroll som tidligere administrasjoner", sier James Pfiffner til NBC.

Han har tidligere selv hatt jobben med nettopp å faktasjekke CVen til folk som søker jobb i amerikanske myndigheter.

Changs stilling er som assisterende sekretær i avdelingen for Conflict and Stability Operations.

Det var først i forbindelse med at hun ble vurdert for en enda større regjeringsjobb, med et budsjett på mer enn 1 milliard dollar, at kongressen begynte å stille spørsmål om CVen hennes.