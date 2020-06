Facebook vil blokkere annonser fra andre stater under valget i USA

Facebook vil også åpne for at brukerne av det sosiale nettstedet kan skjule betalte politiske budskap.

Utspillene fra Facebook kommer i kjølvannet av en sterk mediestorm over nettstedets holdning til desinformasjon og agitatoriske innlegg. Mange mener ledelsen i Facebook har en altfor passiv og unnvikende holdning til denne type innlegg, blant annet dem fra president Donald Trump selv.

Facebook har også fått kraftig kritikk for sin opptreden under opptakten til presidentvalget i 2016, da utenlandske aktører aktivt blandet seg inn i valgkampen gjennom budskap og annonser, blant annet på Facebook.

Den tidligere britiske politikeren Nick Clegg, som i 2018 ble ansatt som sjef for global kommunikasjon i Facebook, innrømmer at selskapet sviktet i 2016 og at russisk-støttet innhold dukket opp hos 126 millioner amerikanske brukere.

I en artikkel i The Daily Telegraph skriver Clegg at alle innlegg fra statskontrollerte medieorganisasjoner vil bli stanset under det kommende valget. Alle som vil legge ut politiske budskap på Facebook, må ha autorisasjon, heter det.

Clegg opplyser at Facebook mellom mars og mai stanset 750.000 politiske annonser som var rettet mot deltakere i det amerikanske presidentvalget. Over 35.000 personer i Facebook-konsernet arbeider med sikkerhetsspørsmål, tre ganger så mange som for fire år siden, skriver Clegg.

Fra 24. juni vil også brukere som har gjort seg opp sin mening om presidentvalget, og som helst så at hele valget var over, kunne deaktivere alle politiske annonser knyttet til valget.

