Black Lives Matter-bevegelsen, som har spredt seg globalt de siste månedene, har gitt ny vind i seilene til dem som mener de internasjonale tek-gigantene må ta et større ansvar for innholdet som publiseres i deres kanaler.

I kjølvannet av dette har boikott-kampanjen #StopHateForProfit fått stor oppmerksomhet. Kampanjen ble lansert 17. juni og søker å presse Facebook til å adressere skadelig innhold og innføre strengere retningslinjer.

Store annonsørkanoner - som Levis, Starbucks og Coca-Cola - har stilt seg bak kampanjen, og sagt at de har sluttet eller vil slutte å annonsere hos Facebook.

Etter et møte med Facebook-sjef Mark Zuckerberg og hans team tirsdag denne uken, uttaler kampanjen at de ser mørkt på en snarlig endring, melder Washington Post.

I en uttalelse på sine nettsider skriver de:

– Det ble tydelig for oss at Mark Zuckerberg og Facebook-teamet ikke er klare for å adressere det hatske innholdet på deres plattform.

– Zuckerberg tilbød det samme gamle forsvaret av grupper som forfekter hvit makt, antisemittisme, islamofobi og annet hatefullt innhold på Facebook som vi har hørt så mange ganger før.

Fersk granskringsrapport

Facebooks administrasjonssjef Sheryl Sandberg, har på sin side publisert et innlegg på sin Facebook-profil etter møtet, der hun blant annet uttaler:

– Selv om vi ikke vil innføre hver eneste endring de krever, vil vi snart iverksette flere av kampanjens forslag i praksis.

Møtet mellom nettkjempen Facebook og borgerettsaktivistene fant sted samme uke som en uavhengig granskning av Facebook ble lansert. Granskningen konkluderer med at selskapet ikke har gjort nok for å motvirke diskriminering, hatprat og desinformasjon, melder NTB.

Rapporten konstaterer også at noen av Facebooks avgjørelser har ført til «tilbakeslag for borgerrettigheter».

Andre giganter tar grep

Den siste tiden har imidlertid flere andre plattformer tatt grep for å motvirke desinformasjon og hatefullt innhold i sine kanaler.

* Reddit har stengt et populært pro-Trump forum, med over 750.000 abonnenter. Forumet, kalt «The_Donald», har over flere år blitt kritisert for å spre rasisme, konspirasjonsteorier og voldsforherligelse.

* Det vakte stor oppmerksomhet da Twitter tok affære og faktasjekket flere av Donald Trumps twittermeldinger i slutten av mai, og deretter merket en av meldingene med advarsel fordi den “forherlighet vold”. Twitter var også pioner da de i mars for første gang merket en video med «manipulert innhold». Merkingen ble utløst av en video der Joe Biden angivelig gir sin støtte til gjenvalg av Donald Trump.

* YouTube oppdaterte sine retningslinjer for hatefulle ytringer i 2019. Siden da har har plattformen fjernet over 25.000 kanaler for brudd på reglene. De siste ukene har flere kjente ytre-høyre profiler blitt rammet av disse og stengt ned, deriblant tidligere Ku Klux Klan-leder David Duke, samt kommentatorene Richard Spencer og Stefan Molyneux.

* Snapchat har stanset promoteringen av Donald Trumps meldinger gjennom sin anbefalingsplattform, Discover.

