Kun en tredel av de spurte i en ny meningsmåling i USA sier at de støtter president Donald Trumps håndtering av uroen etter dødsfallet til afroamerikaneren George Floyd.

Hvem vinner på kaoset i USA? Bildet er delt, og trolig avhengig av utviklingen videre, mener ekspertene.

Dårlig håndtert

I CBS-undersøkelsen sier 32 prosent av de spurte at de støtter Donald Trumps håndtering av situasjonen. I over en uke har det vært kraftige demonstrasjoner som følge av at Floyd døde etter at en politimann holdt kneet sitt over halsen hans under en pågripelse. 49 prosent mener Trump har utvist en dårlig håndtering, mens 19 prosent mener de ikke har hørt nok til å gjøre seg opp en mening. Trump har bedt om at det slås hardt ned på demonstrantene, og har truet med å sende militæret inn.

For motstander Joe Bidens del er ikke støtten noe større, men langt færre mener han har gjort en dårlig jobb. 33 prosent mener Biden har vist en god respons, mens 25 prosent mener han har håndtert det dårlig. 42 prosent har ikke hørt nok til å uttale seg. Joe Biden, som de siste par måneder har drevet kampanje fra kjelleren i hjemmet sitt på grunn av koronakrisen, har kommet mer på banen under den siste ukas uro, og holdt blant annet en tale nylig der han manet til samling.

Joe Biden holdt en tale i Philadelphia tirsdag. Foto: NTB scanpix

En annen måling viser det samme bildet når det gjelder velgernes mening om Trumps håndtering: 55 prosent mener presidentens respons har vært dårlig, mens kun en tredel mener den har vært god, ifølge målingen fra Reuters/Ipsos.

Den samme målingen viser at et flertall, 64 prosent, er sympatisk innstilt overfor dem som demonstrerer, mens 27 ikke er det, og ni prosent er usikre.

Kaos bra for Trump

Med nøyaktig fem måneder igjen til presidentvalget er det politiske spørsmålet hvordan uroen slår ut for de to.

– Trump vil komme bedre ut av denne saken her jo mer kaos og plyndring det blir, det er ganske åpenbart. Samtidig syns jeg Biden har gjort det bra den siste tiden ved å være det mer salgbare alternativet til Trump, sier Are Tågvold Flaten, redaktør for AmerikanskPolitikk.no i podkasten 2020 fra Dagsavisens og Amerikansk.Politikk.no, der dette diskuteres.

– Kaos er bra for Trump. Men Biden er endelig ute av kjelleren og har holdt en tale som har fått gode tilbakemeldinger. Han må spille de kortene han har, fokusere på empati og medfølelse og snakke om mer normale ting som Obama-administrasjonen gjorde, og snakke om at dette ikke er noe nytt. Han må snakke om at han er den riktige personen til å gjøre noe med dette. Det er et budskap som vil trekke en del av velgerne, sier Flaten.

Han legger til at det samtidig er usikkert hvilke velgere som sitter på gjerdet og som kan hankes inn på dette av Biden.

Hør hele podkasten fra AmerikanskPolitikk.no og Dagsavisen her:

Bidens styrke

Henrik Heldahl, kommentator hos AmerikanskPolitikk.no, er enig i at Trump generelt tjener på kaos. Han viser til at mange velgere er opptatt av lov og orden, og ser tilbake på tidligere presidenter i historien. Han sier både republikaneren Richard Nixon og senere republikaneren Ronald Reagan og demokraten Bill Clinton alle sto fram som såkalte lov- og orden-kandidater.

– Det er jo noe som velgerne setter pris på fordi flertallet er hvite som ikke påvirkes som mye av urettferdighetene som eksisterer, sier Heldahl.

Sigrid Rege Gårdsvoll i AmerikanskPolitikk.no peker samtidig i podkasten på at Biden kan tjene på å vise sin styrke i denne situasjonen.

– Jeg tror Trump hadde kommet bedre ut av disse dagene om han hadde tiet mer stille, for det Joe Biden faktisk er ordentlig god på er det Trump er ordentlig dårlig på, og det er å stå foran folket og vise empati. Og i den situasjonen man er i, hvor folk har mistet livet, har det tradisjonelt vært den amerikanske presidentens rolle å vise empati. Det ser man om og om igjen at Trump er nesten helt ute av stand til å gjøre, sier Gårdsvoll.

