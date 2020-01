Saken oppdateres.

Pasienten i Jönköping er en kvinne som har besøkt Wuhan-området i Kina hvor utbruddet startet. Hun begynte å hoste etter å ha vendt tilbake til Sverige 24. januar, opplyser Folkhälsomyndigheten fredag ettermiddag.

– Det er ikke uventet med ett eller enkeltvise tilfeller med tanke på at vi reiser mye, og det inngikk i våre vurderinger at det skulle skje. Lignende tilfeller er også identifisert i en rekke andre land, sier avdelingssjef Karin Tegmark Wisell.

Folkhälsomyndigheten opplyser at kvinnen ikke er alvorlig syk.

– Det er viktig å huske at enkelttilfeller ikke er det samme som at smitten sprer seg i Sverige. På nåværende tidspunkt anser vi risikoen for det til å være veldig lav, basert på erfaringer fra andre land, sier Wisell.

Sverige er det andre landet i Norden etter Finland hvor det nye coronaviruset er påvist. Det finske folkehelseinstituttet bekreftet onsdag at en kinesisk turist i Rovaniemi hadde har fått påvist smitte.

Viruset kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et

