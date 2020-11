Tirsdag er det registrert 853 dødsfall og 23.232 nye smittetilfeller I Italia. Det er det høyeste tallet på døde i løpet av én dag under pandemiens andre bølge og det høyeste siden 28. mars, ifølge La Repubblica.

Akkurat en måned før julaften forbereder Italia og andre europeiske land seg nå på hvordan høytiden skal markeres, og det er en frykt for ny smitteoppblomstring når familier samles til julefeiring.

Seks vanskelige måneder venter for Europa, advarte Verdens helseorganisasjon (WHO) forrige uke, ifølge BBC. Da smittetallene i høst igjen begynte å stige, innførte flere europeiske land nok en gang strenge restriksjoner i kampen mot viruset. Frankrikes president Emmanuel Macron advarte om at den andre koronabølgen ville bli vanskeligere og mer dødelig enn den første.

Flere land har sett en utflating eller nedgang i antall smittede den siste tida, men restriksjonene består mange steder.

Maks ti

Tyskland vurderer å åpne for at opptil ti mennesker kan samles for å feire jul, ifølge the Guardian. Det kommer fram i et utkast tirsdag. Representanter for landets 16 delstater skal drøfte planene med forbundskansler Angela Merkel og regjeringen onsdag.

Delstatene har bedt innbyggerne sine om å gå i selvpålagt karantene i flere dager før de besøker familiemedlemmer i jula for å hindre at sårbare blir smittet, ifølge NTB. Strenge tiltak skal videreføres i ukene fram mot jul, for så å kunne lettes i selve høytida. Et av forslagene er at skoleferien framskyndes.

Arbeidere tar ned stands ved julemarkedet på Potsdamer Platz i Berlin denne uka. Foto: Hannibal Hanschke/Reuters/NTB

Tyskland har over 954.000 bekreftede koronatilfeller og under 15.000 dødsfall. Spania har på sin side passert 1,5 millioner bekreftede tilfeller siden pandemien brøt ut, og der legger myndighetene opp til en strengere ferie-løsning.

Maks seks mennesker skal kunne delta på jul- og nyttårssamlinger, ifølge et utkast til en plan som flere spanske aviser har fått tilgang på. Det vil også være portforbud mellom klokka 1 på natta og klokka 6 om morgenen de to dagene.

– Med respekt for familiesamlinger, anbefaler vi at de begrenses til medlemmer av samme husstand. Hvis det er en gjest utenfra som vanligvis ikke bor med familien, bør samlinger bestå av maks seks mennesker og retningslinjer må følges, heter det i utkastet, ifølge the Guardian.

Spania registrerte tirsdag 537 nye koronarelaterte dødsfall, det høyeste så langt på én dag under andre bølge.

Mars-nivå

Italias statsminister Giuseppe Conte vurderer å la butikker i områder med lavt smittetrykk åpne dørene igjen ti dager før jul, men fortsatt ha begrensninger på hvor mange fra en familie som kan samles til feiring.

Skisentre skal holde stengt til slutten av januar for å unngå smitteøkning, kunngjorde Conte mandag. Statsministeren håper å få andre europeiske land med på laget, og har tirsdag diskutert saken med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

– Vi diskuterte også felleseuropeisk koordinering av covid-19-tiltak for jula, sa Conte.

Italias statsminister Giuseppe Conte. Foto: AFP/NTB

I Frankrike har politikerne unngått å bruke ordet gjenåpning for sin trepunktsplan før jul, ifølge Financial Times. Først skal butikker som ikke ble kategorisert som essensielle få lov til å gjenåpne, men med strenge smittevernrutiner, rundt 1. desember.

Restriksjoner på reise kan muligens bli noe lettet før juleferien, og så igjen i januar, avhengig av hvordan smitteutviklingen er i mellomtida. Regjeringstalsmann Gabriel Attal har sagt at nedstengingen fortsetter, og at det fortsatt vil være begrensninger på bevegelse utenfor hjemmet.

Letter noe

Jula vil ikke se ut som vanlig, sa Storbritannias helseminister Matt Hancock da han tirsdag svarte på spørsmål om veien videre.

Regjeringens krisekomité, COBRA, har møte om hvordan julefeiringen vil se ut, og det spekuleres på om noen av restriksjonene vil bli lettet på før høytida, ifølge BBC. Kanalens skotske avdeling melder at myndighetene skal ha kommet fram til å åpne for at opptil tre husholdninger kan møtes innendørs over en femdagersperiode. Det kan være snakk om fra 23. til 27. desember.

Sosial distansering mellom julenissen og Rudolf ved et juletreutsalg i Keele, Storbritannia. Foto: Carl Recine/Reuters/NTB

Førsteministrene i både Wales og Skottland håper de kan få på plass et felles rammeverk for feiringen. Det vurderes angivelig å lette på noen reiserestriksjoner og regler for overnatting utenfor hjemmet. Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon sier at eventuelle endringer vil være midlertidige og begrenset.

Statsminister Boris Johnson har vedgått at det er risikoer forbundet med å la folk møtes i høytida, men har sagt at familier bør få sjansen til å ses.

Tidligere denne uka ble det kjent at briter snart kan besøke puber, frisører og kjøpesentre igjen. Fra onsdag 2. desember kan de igjen holde åpent, etter fire ukers nedstenging.

Nedstengingen ble innført for å få bukt med smittespredningen i England og resten av Storbritannia. Over 1,5 millioner mennesker er bekreftet koronasmittet, og over 55.000 har mistet livet.

– Alle må gjøre mer

Sveriges statsminister Stefan Löfven ba søndag alle gjøre mer for å stoppe smitteutbruddet. Han hadde et klart budskap om hvordan julehøytida og resten av året kan se ut.

– Det vi som land gjør feil nå, kommer vi til å måtte lide for siden. Det vi gjør rett nå, vil vi få glede av senere. Det vi gjør nå, vil påvirke hvordan lucia- og julefeiringen blir, og hvem som fortsatt er med oss til jul. Det kan lyde hardt og brutalt, men det er akkurat så hard og brutal virkeligheten er, sa statsministeren, ifølge NTB.

– Stadig flere dør. La oss minnes de over 6.000 menneskene i Sverige som allerede er døde av covic-19, fortsatte han.

