Loven det krangles om er den såkalte Nord-Irland-protokollen, som vil stå i konflikt med avtalen Storbritannia har inngått med EU, melder BBC. Det er igjen forholdet mellom EU, Nord-Irland og resten av Storbritannia som er årsaken til de siste uenighetene i Brexit-sagaen.

Bakgrunnen er at når Storbritannia forlater EUs indre marked, skal Nord-Irland forbli en del av handelssamarbeidet. Denne enigheten ble inngått forrige oktober, da den britiske statsministeren Boris Johnson underskrev en avtale som skulle sikre særskilt status for Nord-Irland.

Men nå ønsker britiske myndigheter å gi Nord-Irlands forretninger fri tilgang til resten av Storbritannia – noe som BBC melder kan være et brudd på internasjonal lov.

Rettslige skritt

Det meldes videre at EU-toppene reagerte med vantro da de ble fortalt om britenes lovforslag. Særlig var kritikken rettet mot Boris Jonhsons utsagn om at forslaget skal sikre freden på Nord-Irland. EU mener at loven heller vil ha motsatt effekt.

Nå truer unionen med å gi til rettslige skritt om ikke britiske myndigheter snur. EU-kommisjonens visepresident Maros Sefcovic sa torsdag at britene må fjerne deler av det omstridte lovforslaget slik at det ikke bryter med avtalen som er inngått mellom London og Brussel.

Under krisesamtaler i London ba Sefcovic den britiske regjeringen trekke tilbake de aktuelle delene så raskt som mulig og uansett før oktober.

I en uttalelse fra EU-kommisjonen anklages Storbritannia for å ha gjort stor skade på tilliten mellom EU og Storbritannia.

– Det er nå opp til den britiske regjeringen å gjenreise den tilliten, skriver kommisjonen.

