EU-parlamentet vil ikke godta budsjettforslaget

EUs stats- og regjeringssjefer ble på det siste toppmøtet enige om et langtidsbudsjett for perioden 2021-2027, som de selv har omtalt som «historisk».

Men parlamentarikerne i alle de sju partigruppene i parlamentet er fortsatt skeptiske.

– For øyeblikket er vi ikke klare til å svelge den bitre pillen du viser til, sier leder Martin Weber for den konservative partigruppen Det europeiske folkepart (EPP). Han henviser til et uttrykk EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tidligere har brukt.

Weber betegner kuttene innenfor helsesektoren som «ufattelige», med tanke på koronapandemien.

Det blir også kuttet i innovasjon og forsvar, fastslo lederen for den største partigruppen i EU-parlamentet.