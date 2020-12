EU-landene vurderer å sette Storbritannia i karantene

Saken er oppdatert

Fra før har både Belgia, Nederland og Italia innført begrensninger og forbud for reisende fra Storbritannia. Søndag kveld ble det kjent at også Tyskland vil stanse flytrafikken fra Storbritannia fra midnatt, og Reuters melder at også Bulgaria og Irland innfører restriksjoner.

En tysk regjeringskilde sier til AFP at restriksjonene kan komme til å gjelde i samtlige EU-land, som også nå skal diskutere en felles strategi for reiser fra Storbritannia med både fly, ferjer og tog.

Søndag ble EUs medlemsland hasteinnkalt til et videomøte om den nye varianten av koronaviruset som sprer seg raskt i Storbritannia, opplyser EU-president Charles Michels kontor til Ritzau.

Møtet holdes klokken 11 mandag, opplyser Sebastian Fischer på Twitter. Han er talsmann for formannskapet, som fram til nyttår innehas av Tyskland.

Sverige og Frankrike innfører innreiseforbud fra Storbritannia

Sverige innfører innreiseforbud fra Storbritannia etter funnet av en ny koronavariant, sier innenriksminister Mikael Damberg til SVT.

Sverige slutter seg dermed til en stadig lengre liste av EU-land som innfører flyforbud og reiserestriksjoner for Storbritannia. Det skjer etter at det er oppdaget en ny og mer smittsom variant av koronaviruset i landet.

Søndag kveld ble det også kjent at Frankrike også innfører et reiseforbud. Tidligere søndag kveld varslet tyske myndigheter at de stanser flytrafikken til Storbritannia fra midnatt.

EU-landene skal ha et hasteinnkalt videomøte om saken mandag formiddag for å koordinere tiltakene.

Stenger grenser og stanser flyginger

I Storbritannia er det funnet over 1.000 tilfeller av den nye varianten av koronaviruset, som kan være opp til 70 prosent mer smittsom enn det vanlige koronaviruset, men trolig ikke mer dødelig.

Den nederlandske regjeringen har besluttet å stanse alle flygninger fra Storbritannia fra søndag og foreløpig fram til 1. januar.

Belgia har stengt grensene fullstendig i minst et døgn, opplyste statsminister Alexander De Croo søndag.

Også Italia har meldt at de stanser aller flygninger.

I Tyskland opplyste en talsperson for regjeringen søndag at det også vil bli innført restriksjoner for reisende fra Sør-Afrika.

Nedstenginger

Etter flere møter i regjeringen fredag kveld og lørdag kunngjorde Storbritannias statsminister Boris Johnson nye smitteverntiltak i London i regionen Sørøst-England. Det betyr i praksis så godt som full nedstengning.

Storbritannias helseminister Matt Hancock har opplyst at den nye virusvarianten var kommet ut av kontroll. Han ber alle som befinner seg i de rammede områdene, om å oppføre seg som om de har viruset.

– Det kommer til å bli veldig vanskelig å holde situasjonen under kontroll til massevaksinasjonen er i gang, sa helseministeren i et intervju med Sky News søndag.

De nye tiltakene innebærer blant annet stenging av alle butikker og forretninger som ikke er helt nødvendige og krav om at folk må holde seg hjemme.

Statsminister Boris Johnson understrekte lørdag at millioner nå må kansellere juleplanene sine.

Høie vurderer tiltak

I Danmark er det funnet ni tilfeller av den nye varianten, og i Nederland ett.

Norske helsemyndigheter vurderer nå ytterligere innstramminger for å unngå at den nye virusvarianten i Storbritannia sprer seg i Norge.

– Det er viktig at vi handler raskt for å prøve å unngå at denne virusvarianten kommer til Norge og spres videre innenlands her i Norge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

– Det er viktig at alle som har ankommet fra Storbritannia de siste 14 dager etterlever karantenereglene. Vi har strenge innreisetiltak, men vurderer nå om det er nødvendig å sette inn ytterligere tiltak, legger han til.

SAS gjør ingen endringer i rutetilbudet foreløpig

Mens mange land stanser flyginger fra Storbritannia på grunn av en ny virusvariant, flyr SAS som normalt inntil videre.

Ruteplanen fram mot jul går som normalt, sier informasjonssjef John Eckhoff i SAS til Dagens Næringsliv.

– Gjennom hele pandemien har vi forholdt oss til ulike myndigheters stadig skiftende råd og restriksjoner. Det vil vi selvsagt også måtte gjøre dersom noen av de skandinaviske landene innfører reiserestriksjoner. Vi følger saken tett og gjør fortløpende vurderinger, sier Eckhoff.

Han sier det er de vanlige billettvilkårene som gjelder dersom reisende ikke ønsker å fly til eller fra Storbritannia med SAS nå.

