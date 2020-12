EU-landene enige om budsjett og koronapakke – Ungarn og Polen dropper veto

De to landene satte seg på bakbeina tidligere i høst. De var misfornøyd med en klausul om at utbetalinger kunne stoppes dersom et medlemsland brøt med rettsstatens prinsipper.

Torsdagens enighet innebærer at budsjettrammen for de neste sju årene er på plass. I tillegg er gigantfondet som skal sørge for å få økonomien på fote etter pandemien også sikret. Til sammen dreier det seg om 1.800 milliarder euro – rundt 19.000 milliarder kroner med dagens kurs.

Fakta

* Next Generation EU er en pakke på totalt 750 milliarder euro – rundt 8.000 milliarder kroner – som skal få økonomien på fote igjen etter koronapandemien.

* Brorparten er et gjenreisingsfond på 672,5 milliarder euro. Pengene skal gå til medlemslandene i form av lån (360 milliarder euro) og tildelinger (312,5 milliarder euro).

* Pakken skal finansieres med lån. For første gang skal EU-kommisjonen ta opp lån i finansmarkedet på vegne av fellesskapet. Kommisjonen kan låne til bedre vilkår enn hvert enkelt medlemsland.

* Lånet skal være helt nedbetalt innen 2058. Nedbetalingen vil i hovedsak skje over 30 år fra og med neste budsjettsyklus, som starter i 2028.

* Nedbetalingen skal etter planen skje blant annet med midler fra en ny plastavgift, en ny klimatoll og inntekter fra handel med utslippskvoter. I tillegg er det varslet en fremtidig digitalskatt og skatt på finanstransaksjoner.

* Gjenreisingspakken er knyttet til EUs langtidsbudsjett for 2021-27, som er på 1.074,3 milliarder euro.

Kilde: EU-kommisjonen, EU-rådet