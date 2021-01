EU står klare til å bidra med ytterligere 3,5 millioner euro i humanitær bistand til Bosnia, opplyser EUs utenrikssjef Josep Borrell i en uttalelse søndag. Samtidig ber han myndighetene om å gjenoppbygge leiren som brant ned.

Lipa-leiren, som ligger i nordøstlige Bosnia, ble satt opp som et midlertidig tiltak i forbindelse med koronapandemien.

– Lokale myndigheter må gjøre fasiliteter tilgjengelige og tilby en midlertidig løsning inntil Lipa-leiren er gjenoppbygget på permanent basis, sier han.

Migranter varmer seg rundt et bål ved den nedbrente Lipa-leiren utenfor Bihac i Bosnia like før nyttår. Foto: Kemal Softic / AP / NTB

EU kalte forholdene for migranter i Bosnia for fullstendig uakseptabel alt før brannen. Borrell påpeker at 900 personer fortsatt er uten beskyttelse der leiren sto, og at 800 andre mangler tak over hodet i Una Sana-regionen.

Politiet tror brannen ble startet av migranter som protesterte mot at Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) skulle trekke seg ut. IOM klaget på at leiren som ble åpnet i april, manglet strøm og innlagt vann og ikke passet til å huse folk på vinterstid.

– Vintersikre boliger er en forutsetning for humane levekår, og det må sikres til enhver tid, sier Borrell.

150 soldater ankom første nyttårsdag området for å starte arbeidet med å opprette en ny teltleir.

Teltleiren brant ned 23. desember. Ingen døde i brannen, men det meste av den ble ødelagt. Bosnia ligger på den såkalte Balkan-ruten som mange flyktninger og migranter bruker på vei til EU.

