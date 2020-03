Koronapandemien startet i Hubei-provinsen, i byen Wuhan der det nye koronaviruset først ble oppdaget. 23. januar stengte kinesiske myndigheter både byen og provinsen fullstendig. Alle innbyggerne ble satt i hjemmekarantene og mange ble bokstavelig låst inne i sine egne hjem. Det har kun vært lov å gå ut for å skaffe mat, og det har vært strenge regler for hvem som kan handle og hvor ofte.

Nå har flere titalls millioner mennesker vært innestengt i boligene sine i to måneder. Onsdag slipper mange av dem endelig ut igjen. Kinesiske myndigheter melder at innbyggerne i Hubei nå får lov til gå ut, dra på jobb og reise ut av provinsen.

Det gjelder fortsatt ikke de 11 millionene som bor i Wuhan. De må vente til 8. april før de får lov til å reise. Men livet er blitt litt friere igjen også her. Allerede nå får friske innbyggere i Wuhan lov til å forlate boligene sine, gå på nærbutikken og gå en tur, skriver The Guardian.

– Hele det kinesiske samfunnet har vært ekstremt påvirket av dette, det har vært ekstreme restriksjoner over hele landet. Det er veldig symbolsk at man nå er i ferd med å lette restriksjonene i Wuhan, sier norske Kathinka Fürst.

Hun jobber på Duke universitet i Kunshan i Kina der hun er nestleder ved Forskningssenteret for miljø.

Kunshan ligger om lag seks mil vest for Shanghai, og 77 mil fra Wuhan. Alle landets universiteter har vært stengt, men studiene har gått som normalt. Duke universitetet samarbeider med universitetet i Wuhan og Fürst har jevnlig kontakt med studenter og kollegaer i den isolerte byen. De forteller om en svært tøff periode.

– Mye av veiledningen de siste månedene har grenset mot psykologisk støtte. Det har vært ekstremt krevende for de unge som skal levere i studiene og samtidig ta vare på familien. Ofte har de ikke eget rom å studere på. I tillegg er de urolige for hvordan det vil bli å komme ut på jobbmarkedet etter dette, sier Fürst.

Frykter smitte utenfra

Betyr dette at koronapandemien kan være over i Kina? Myndighetene mener det. De siste dagene er det knapt meldt om nye, lokale smittetilfeller og antallet døde har falt voldsomt. Mandag var den femte dagen på rad uten nye smittetilfeller i Wuhan.

Samtidig stiller flere spørsmål ved om tallene fra Kina virkelig kan være så gode som myndighetene gir inntrykk av. Hong Kongs allmennkringkaster RTHK har meldt at sykehus i Wuhan har nektet å teste folk i frykt for å ødelegge den pene utviklingen, skriver The Guardian. Kinesiske myndigheters forsøk på legge lokk på informasjon om det nye viruset i starten av utbruddet, bidrar også til å svekke troverdigheten til det de forteller nå.

Men i følge kinesiske myndigheter kommer de nye smittetilfellene i landet nå utenfra. Fra mandag til tirsdag ble det registrert 78 nye tilfeller av koronasmitte i Kina, men i følge myndighetene er 74 av dem importerte smittetilfeller fra andre land, skriver NTB.

Frykten for at smitten kan blomstre opp igjen gjør at kinesere som har vært i utlandet og utlendinger pålegges kontroller og karantene i 14 dager etter ankomst. Det er egne karantenesentre der de nyankomne bor under overvåking. Kun 14 av landets flere hundre internasjonale flyplasser er åpne og alle som kommer utenfra får målt temperaturen og blir testet for smitte.

Kina er i ferd med å åpne opp til normalen igjen. En kvinne tar bilde av Magnoliablomstene i Beijing Zoo tirsdag. Foto: Mark Schiefelbein / Ntb Scanpix

Helsedata logges og spores

Hverdagen er nå på vei tilbake i Kina, forteller Kathinka Fürst. Over hele landet oppfordres folk til å leve så normalt som mulig for å få økonomien i gang.

Men det betyr ikke at folk får bevege seg fritt. For å kunne reise rundt må de ha en helseapp på telefonen som kan skannes og følges med på av myndighetene. De personlige helsedataene i appen forteller om personen skal i karantene eller om hen får lov til å gå inn i kjøpesentre, banker og andre steder der folk samles, skriver The New York Times.

Universitetet der Fürst jobber er fortsatt ikke åpnet. Det er heller ikke skolen til datteren. Selv bestemte Fürst, hennes kinesiske mann og 6 år gamle datter seg for å forlate Kina da alt stengte ned rundt dem. Da USA stengte grensene sine for reisende fra Kina ble de redd for at Europa skulle gjøre det samme og dro.

De har vært i Norge siden starten av februar. De forlot et nedstengt og folketomt Kina med folk i smitteverndrakter og munnbind på flyplassen. I Norge var koronakrisen fortsatt noen uker unna. Da de landa på Gardermoen var det ingen som brydde seg om at de hadde vært i Kina. De gikk i to ukers selvpålagt karantene.

Kathinka Fürst med mann og datter på vei fra Kina til Norge i februar. Foto: Privat

Nå er Kina i ferd med å åpne opp mens Norge og Europa stenger ned. Fürst tror verden vil se annerledes ut når pandemien er over.

– Kinas geopolitiske rolle vil styrkes. I starten av dette var det lett å kritisere Kina for hvordan de håndterte epidemien, men nå får folk bøter for å bryte karantene i Norge også. Det er veldig lett å kritiserer andre når man har det veldig lett selv. Nå er det krise og da blir det tydelig at det viktigste er å redde liv. Vi ser også hvor avhengig vi er av Kina for viktig produksjon, som av medisinsk utstyr, sier hun.

Nedstengning verden over

De positive nyhetene fra Kina kommer samtidig som pandemien rammer stadig flere i resten av verden.

Det er nå over 400.000 bekreftede koronasmittede verden over, men de reelle tallene er mye høyere ettersom de fleste land har store begrensninger for hvem som testes for sykdommen covid-19.

På en pressekonferanse mandag illustrerte direktør i Verdens helseorganisasjon Tedros Adhanom Ghebreyesus hvordan smitten skyter fart: Det tok 67 dager fra det første rapporterte smittetilfellet i Wuhan til det var 100.000 tilfeller i verden, men bare 11 dager før ytterligere 100.000 mennesker var smittet. Så tok det bare fire dager før totalt 300.000 mennesker var smittet, det skjedde i helgen. I løpet av tirsdagen bikket smittetallene 400.000. Over 18.000 er så langt døde.

Over hele verden følger nå myndigheter Kinas eksempel og stenger ned bedrifter, skoler og ilegger folk hjemmekarantene og reiseforbud. 1,7 milliarder mennesker, nesten en av fem verden over er nå rammet av ulike nedstengningstiltak, i følge en beregning i avisa The Guardian.

Fakta om koronapandemien per tirsdag kveld

* Over 407.000 personer i 196 land og territorier har fått påvist smitte av koronaviruset.

* 18.250 smittede er døde, mens tilstanden for 12.500 er alvorlig eller kritisk.

* 104.700 av de smittede er friskmeldt.

* Disse landene er hardest rammet, rangert etter antall døde:

* Italia: 69.176 smittet, 6.820 døde, 8.326 friskmeldt.

* Kina: 81.171 smittet, 3.277 døde, 73.159 friskmeldt.

* Spania: 39.676 smittet, 2.800 døde, 3.794 friskmeldt.

* Iran: 24.811 smittet, 1.934 døde, 8.913 friskmeldt.

* Frankrike: 22.300 smittet, 1.100 døde, 3.281 friskmeldt.

* USA: 49.594 smittet, 622 døde, 361 friskmeldt.

* Storbritannia: 8.077 smittet, 422 døde, 135 friskmeldt.

* Nederland: 5.560 smittet, 276 døde, 2 friskmeldt.

* Tyskland: 31.991 smittet, 149 døde, 749 friskmeldt

* I Norge er 2,792 smittet (12 døde).

Kilde: Worldometers , FHI, VG, NTB