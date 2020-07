Etiopia har begynt å fylle opp omstridt dam

– Vi har på vellykket vis fullført den første fyllingen av dammen uten å plage eller skade noen, sier Etiopias statsminister Abiy Ahmed i en uttalelse på nasjonalt fjernsyn.

Kunngjøringen kommer etter Ahmed tirsdag sa at de tre landene som er innblandet i konflikten – Etiopia, Egypt og Sudan – har kommet til en «viktig felles forståelse» som kan bane vei for enighet.

Møtet ble holdt over internett, og Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa var vertskap.

Svært omstridt

Egypt og Sudan hevder at den store demningen Etiopia har bygd, utgjør en eksistensiell trussel for jordbruket og drikkevannsforsyningen i de to landene. Byggingen har forårsaket uenighet siden den startet i 2011.

Det såkalte GERD-anlegget er en viktig del av Etiopias plan om å bli Afrikas største strømeksportør.

Den blå Nil har sin kilde i Tanasjøen i Etiopia og møter Den hvite Nil i Sudan. Derfra fortsetter Nilen gjennom Egypt og ut i Middelhavet.

Vil ha tvistemekanisme

Egypt gjentok på møtet at det er nødvendig med en juridisk bindende avtale om driften av dammen og reguleringen av vannmassene.

– Det ble enighet om å fortsette forhandlingene og prioritere arbeidet med å få ferdig en bindende avtale om GERD-fyllingen, sier Ahmed Hafez, som er talsperson for det egyptiske utenriksdepartementet.

Egypt ønsker en avtale som gir garantier om nødvendig gjennomstrømming av vann, og opprettelsen av en tvistemekanisme.

Flere medier meldte i forrige uke at fyllingen av dammen hadde begynt, noe Etiopia på det tidspunktet benektet.

