Selv Den islamske staten har offentliggjort helseinstrukser om hvordan en skal forholde seg til den mikroskopiske fienden. Viruset er kanskje ikke større enn 0.0000005 centimeter, men faren er enorm.

IS ber folk holde seg unna andre som er smittet, men understreker at skulle noe skje, så er dette Guds vilje, og at en må ha tillit til Guds beslutninger. I krigsherjede Jemen har en av grupperingene, de iranskstøttede houthiene, nå stengt flyplassen i Sanaa i håp om å hindre smittespredningen.

Andre steder fortsetter kampene som før, tross Covid-19-pandemien. Iranskstøttede militser i Irak har i de siste dagene heller intensifiert rakettangrepene mot de amerikanske styrkene, og amerikanerne slår hardt tilbake. Sivile i Bagdad vet knapt hva de kan gjøre.

– Folk forsøker å være forsiktige. Men ennå fortsetter jo også demonstrasjonene mot regjeringen, og regjeringen forsøker å bruke koronaviruset for å få folk til å holde seg hjemme. Og militsene og de amerikanske styrkene kriger som alltid. De bryr seg ikke det minste om viruset, forteller journalisten Kareem Botane i Bagdad til Dagsavisen.

Lite problem

Heller ikke i Idlib i Syria er koronaviruset blant folks største bekymringer. I måneder har sykehus, skoler og sivile blitt bombardert av syriske og russiske styrker, og kanskje surrealistisk nok, for akkurat viruset føler mange seg trygge.

– Vi er helt beleiret, det går ikke an å reise inn i de regimekontrollerte områdene. Og Tyrkia har stengt grensen ved Bab alhawa, så vi kommer oss ikke dit heller. Så viruset har ikke kommet gjennom, forteller journalisten Omar Abo Alhoda fra Idlib.

Men hjelpeorganisasjonen Røde Halvmåne frykter en epidemi som ikke vil kunne stoppes.

– I Syria er det ingen registrerte smittede. Men det er fordi det ikke finnes tilstrekkelige infrastruktur her, forteller Khaled Erksoussi, en av toppene i Røde Halvmåne i Syria, til Dagsavisen.

– Helsesystemet er på bristepunktet. Det eneste positive en kan si er at etter ti år med krig har folk lært seg å være sterke, sier Erksoussi.

Ny politisk virkelighet

Korona-viruset ser for øvrig ut til å kunne redde Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Før viruset for alvor nådde landet jobbet opposisjonen med å danne en ny regjering. Men nesten hver dag står Netanyahu nå fram på fjernsynet og forteller, som en ansvarlig landsfar, hvordan en skal forholde seg i disse krisedagene. Han oppfordrer «oss alle til å stå sammen», og plutselig vokser igjen kravet fram om en ny samlingsregjering med ham, ikke uten ham.

Og det stopper ikke der. Etter en flere år lang politietterforskning skulle korrupsjonsrettssakene mot statsministeren omsider ha startet i Jerusalem i morgen. Men Netanyahu har beordret alle skoler, universitet, ikke-essensielle butikker og tilfeldigvis også rettssaler stengt. Opposisjonen anklager Netanyahu for å bruke krisen til å redde sitt eget skinn.

I helgen kunngjorde Netanyahu også at landet fra nå vil ta i bruk overvåkingsverktøy som hittil har vært forbeholdt fiender også mot Israels egen befolkning. Målet skal være å finne ut av om noen sniker seg ut tross sin karantene. Netanyahu har lenge blitt anklaget for å ville undergrave demokratiet for å redde seg unna en mulig fengselsstraff. Men det skulle ikke mer til enn et virus for å legge grunnleggende demokratiske prinsipper til side.

Minst 40.000 israelere sitter også i hjemmekarantene, og en av dem kunne knapt skjule sin forbauselse over «Bibi» Netanyahus skritt:

– Bibi er utrolig. I stedet for at rettssakene mot ham begynner, er det heller vi som sitter i fengsel.

Håp om vaksine

Israelske forskere hevder samtidig at de har gjort et gjennombrudd i forsøkene på å finne en vaksine mot Covid-19-viruset. Ifølge rapportene, som har vekket stor oppmerksomhet Midtøsten, vil det ennå gå måneder før noe kan være klart til bruk, men håpet er vekket – selv i Teheran. Før Vest-Europa overtok som virusets episenter, var det Iran som var den store sprederen utenfor Kina. Offisielt er «kun» 611 døde, men det virkelige tallet er langt høyere. Satellittbilder som er blitt offentliggjort i britiske The Guardian viser at regimet har gravd massegraver flere steder i Iran.

– Det ser dessverre ut som om krisen ennå ikke har nådd toppen, forteller Mojtaba Gholipour, som er basert i Teheran. – Det positive er at regjeringen nå har akseptert at dette er alvorlig. I begynnelsen fornektet de jo alt, og offentliggjorde lave tall på smittede og døde, sier han til Dagsavisen.

En religiøs autoritet, den 93-årige Grand Ayatollah Naser Makarem Shirazi, har nå til og med gått så langt som å si at skulle fienden Israel utvikle en vaksine, vil iranere få bruke den.

– Det er ikke lov å handle med sionistene, men dette vil være lov hvis behandlingen er unik og uten annet alternativ, sier han. Muqtada al-Sadr, en mektig sjiamuslimsk leder i nabolandet Irak, har derimot erklært at det ikke vil være akseptabelt å ta imot vaksine fra det «vantro Amerika».

Uten infrastruktur

Store deler av Midtøsten har ikke moderne helsetilbud, så mange står alene med de skremmende utfordringene. I Iran er 44 mennesker døde fordi de drakk giftig alkohol som rykter hadde sagt ville redde dem fra viruset. I Tunisia hamstrer folk hvitløk etter at det ble sagt at grønnsaken ville hjelpe. I Marokko har Kong Mohammad VI offentliggjort et dekret der det står at undersåtter ikke lenger får lov til å kysse hans hånd.

Men tross disse mørke dagene skorter det likevel ikke på humor. Hizbollah-lederen Hassan Nasrallah, som har levd under jorden i 14 år av frykt for at Israel vil drepe ham, skal ifølge libanesiske satirikere ha kommet med noen «gode tips» om hvordan man overlever i isolasjon.

Selv egyptere, som må hanskes med et fryktinngytende regime der folk blir arrestert for den minste kritikk av president Abdel Fatah al-Sisi, greier også i disse dager å le. Den siste går som følger:

– President al-Sisi er smittet av viruset. Men det var koronaen som ble satt i karantene.