Saken er oppdatert.

Et av verdens mest komplette Tyrannosaurus rex-skjeletter er nå til salgs, skriver blant andre CNN.

T-rexen, som har fått navnet STAN etter mannen som først oppdaget den, er nå på utstilling hos auksjonshuset Christie's i New York. Selve auksjonen skal gå av stabelen 6. oktober, og STANs verdi er anslått til mellom 6 og 8 millioner dollar – altså mellom 54 og 72 millioner kroner.

For den prisen får du et skjelett bestående av 188 bein, noe som betyr at STAN også er blant verdens største kjente T. rex-skjeletter. Høyden er på rett under 4 meter og lengden rundt 12 meter, inkludert halen. Da STAN levde for anslagsvis 67 millioner år siden, ville han veid mellom 7 og 8 tonn.

Tennene er nesten 28 cm lange. Foto: Mary Altaffer/NTB

Håper på rekord

Amatør-paleontologen Stan Sacrison oppdaget de første beina i 1987, men de ble først feilidentifisert til å tilhøre en annen dinosaurart. De siste 20 årene har STAN blitt studert av forskere ved Black Hills Institute i delstaten North Dakota.

Over 30.000 arbeidstimer har gått med i utgravingen og restaureringen, og forskere har funnet ut at STAN en eller annen gang i livet overlevde en knekt nakke. Andre skader, som trolig skyldes en annen T. rex, er også funnet.

Dinosauren er allerede på plass og utstilt i New York, og auksjonshuset håper å sette ny rekord med salget. Sist et så komplett T. rex-skjelett var på auksjon, var i 1997. Da punget Field Museum of Natural History i Chicago ut 8.36 millioner dollar for T. rex'en ved navn Sue, skriver The New York Times.

STAN i hele sin lengde. Foto: Angela Weiss/NTB

Oslo-boer

Skuelystne trenger ikke dra helt til New York for å se skjelettet på nært hold. En avstøpning av STAN står nemlig i Oslo, etter at Naturhistorisk museum kjøpte den til en dinosaur-utstilling i 2003.

Professor Jørn Hurum ved museet tok da kontakt med Black Hills i North Dakota, og takket være en avbestilling fikk Oslo avstøpningen innen fristen. STAN var hovedsaken da utstillingen åpneet i 2003.

– Den har det fineste og mest tredimensjonale kraniet i verden av en Tyrannosaurus rex. Derfor ville jeg ha den, sier Hurum, som selv så originalen i 2005.

– Den er helt fantastisk, fortsetter han.

– Hva synes du om at originalen nå er til salgs?

– Hadde jeg hatt pengene, hadde jeg slått til, sier Hurum.

Han tror flere museer er ute på sponsorjakt for å prøve å få tak i STAN. Da Sue ble kjøpt, var det Disney og McDonalds som gikk sammen, for så å gi den til Field-museet. Det er helst en Tyrannosaurus rex man skal ha, sier Hurum.

– Finnes det en sponsor i Norge tar vi gjerne imot, ler han.

Naturhistorisk museum forbereder nye utstillinger til 2022, men STAN kan ses nå på Zoologisk museum. Hurum sier STAN skal få en hedersplass i den første salen i det nye museet.

