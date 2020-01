– Dette viser at det er en opptrapping, og det viser at det er gjengjeldelse. Vårt hovedbudskap er at det er viktig å finne veier til å deeskalere denne konflikten. Vi vil ikke være tjent med at det nå blusser opp en krig, sier Solberg til NTB.

Norge er i kontakt med andre land i koalisjonen mot IS om det norske nærværet i Irak, forteller hun.

– Iraks myndigheter har bedt oss om å være der. Vi skal alltid ta vare på norske soldaters sikkerhet, men vi skal også samarbeide med de andre, sier Solberg.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har tidligere signalisert at de rundt 70 norske soldatene i Irak kan bli hentet hjem hvis det skjer en eskalering, eller hvis Irak trekker tilbake sin invitasjon.

Presisjonsangrep

Ain al-Assad-basen i Irak, hvor blant annet amerikanske og norske styrker holder til, ble sent tirsdag kveld rammet av titalls raketter. Iranske medier kaller angrepet hevn.

Solberg sier det er snakk om et «presisjonsangrep mot den amerikanske delen av anlegget».

– Dette var et angrep som var forhåndsvarslet på en måte som gjorde at alt var klart med evakuering. Det var ingen nordmenn som ble skadd i dette, sier Solberg.

– Jeg er dypt bekymret

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen er dypt bekymret etter det iranske angrepet mot to militærbaser i Irak.

– Vi ser svært alvorlig på angrepet på to av koalisjonens militære leirer i Irak, sier Bakke-Jensen (H).

– Jeg er dypt bekymret for den dramatiske eskaleringen vi har sett de siste dagene. Jeg vil oppfordre alle parter til å bidra til å roe situasjonen ned og hindre at den eskalerer ut av kontroll.

Ingen av de norske soldatene ble skadd.

– Sikkerheten for personellet er vår prioritet. Forsvaret følget situasjonen tett og vurderer nye tiltak. Det er for tidlig å si noe om dette nå, sier Bakke-Jensen.

Krever redegjørelse fra regjeringen

SV-leder Audun Lysbakken krever i et brev at utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) ber Stortingets presidentskap om anledning til å redegjøre for Stortinget.

Han vil høre mer om «regjeringens syn på krisen mellom USA og Iran», og om «hva som skal skje med det norske styrkebidraget i Irak.»

SV har kontaktet de parlamentariske lederne i samtlige andre partier for å samle støtte til kravet.

Situasjonen i Irak har vært svært spent etter at USA likviderte den iranske generalen Qasem Soleimani i et droneangrep i Irak fredag.

«Uklok politikk»

– Stortinget må få anledning til å diskutere den alvorlige internasjonale situasjonen snarest. Faren for krig er stor, og vår største allierte eskalerer konflikten gjennom aggressiv og uklok politikk, sier Lysbakken til NTB.

– SV mener de norske soldatene må hentes hjem fra Irak. Denne situasjonen viser at det er en stor feil å sende norske styrker til amerikanske militære operasjoner når USA ledes av en fullstendig uforutsigbar president, sier SV-lederen.

Får støtte fra Sp

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad støtter SVs krav.

– Sp synes også det er nødvendig at regjeringen redegjør om denne situasjonen, sier hun til NTB.

– Om det skjer i åpent Storting eller gjennom den utvidede utenrikskomiteen, bør være opp til regjeringen. Men situasjonen kan tilsi redegjørelse begge steder, fremholder Arnstad.

De norske soldatene i Irak har siden 2015 deltatt i den USA-ledede koalisjonen mot ekstremistgruppen IS. De utenlandske soldatene er i landet på invitasjon fra irakiske myndigheter. Sist søndag vedtok imidlertid den irakiske nasjonalforsamlingen at koalisjonens styrker må forlate Irak.

Ap tar opp saken

Stortinget hadde onsdag formiddag ikke fått noen forespørsel fra verken Søreide eller Bakke-Jensen om å redegjøre om den spente situasjonen.

– Jeg forutsetter at Stortinget blir konsultert og orientert. Jeg vil ta opp videre behandling når Stortingets utenrikskomité møtes senere i dag, sier Arbeiderpartiets utenrikspolitiske talsperson Anniken Huitfeldt til NTB onsdag.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes ba i en uttalelse 3. januar regjeringen om å endre kurs.

– Vi krever at Solberg-regjeringen umiddelbart avbryter alt militært samarbeid med USA i Midtøsten og trekker alle norske soldater ut av regionen for å unngå at Norge trekkes inn i konflikten, sa han.