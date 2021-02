Erdogan sammenligner demonstrerende studenter med terrorister

– Akkurat slik vi har sendt terrorister til graven, vil vi også fortsette å gjøre det samme alle andre steder, sier Erdogan, med henvisning til de militære reaksjonene mot prokurdiske opprørere sørøst i Tyrkia.

Bakgrunnen for demonstrasjonene er at Erdogan utnevnte en av sine partifeller som leder av det eksklusive Bogazici-universitetet i Istanbul. Det har ikke falt i god jord hos landets studenter, som har holdt store demonstrasjoner på campuser rundt om i landet den siste måneden.

Bogazici-universitetet er det mest annerkjente universitetet i Tyrkia, kjent for sine liberale holdninger. Ifølge New York Times er det nettopp derfor Erdogan og hans konservative krets lenge har ønsket å få kontroll over universitetet.

Den akademiske friheten har vært under hardt press siden kuppforsøket i 2016, da mange tusen ansatte og dekaner på universiteter og skoler ble sagt opp.

Lite akademisk frihet

– Tyrkiske myndigheter har rettet et angrepet mot akademia og ødelegger landets universiteter, skrev Human Rights Watch direktør i Europa og Sentral-Asia, Hugh Williamson i 2018.

Organisasjonen er blant flere som forteller om høy grad av selvsensurering på universitetene i landet.

– Vi er veldig redde, sa en av studentene til organisasjonen.

En eldre akademiker som også ønsket å være anonym, forklarte det slik:

– Frykt og selvsensurering er som røyk. Det siver inn over alt, og blir tykkere for hver dag som går. Vi kan ikke puste lenger.

Siden 2016 har flere studenter blitt arrestert for å ha demonstrert på campus rundt om i landet.

Opp mot 170 pågrepet

Fredelige demonstrasjoner har pågått utenfor Bogazici-universitetet i flere uker. Tirsdag brøt det ut opptøyer mellom politi og demonstranter både i Istanbul og Ankara. Politiet brukte gummikuler og tåregass mot studentene, og pågrep opp mot 170 personer. Onsdag var fremdeles 29 personer i politiets varetekt, ifølge myndighetene.

Forrige uke skal fire studenter fra Bogazici-universitetet ha blitt arrestert for å ha hengt opp et kunstverk med LHBT-regnbue sidestilt med Kaba, islams sentralhelligdom. Myndighetene skal ha omtalt det som et "stygt angrep".

Innenriksminister Suleyman Soyl twitret om hendelsen, og omtalte de fire studentene som perverse LHBT-personer, ifølge nyhetsbyrået AP.