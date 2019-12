Erdogan på uventet besøk i Tunisia

Etter møtet bekreftet Erdogan overfor journalister at de to hadde diskutert «steg for å sikre en våpenhvile i Libya så raskt som mulig».

Ifølge den tyrkiske presidenten vurderer de to landene også å samarbeide for å finne en politisk løsning på krigen i Libya.

Oljerike Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre NATO-land i 2011 styrtet Muammar Gaddafis regime.

En rekke militsgrupper har med støtte fra ulike land siden kjempet om makten i landet.

Opprørsgeneralen Khalifa Haftar og hans LNA-milits innledet i april en stor offensiv for å innta Tripoli og erobre regjeringsmakten i Libya. Foto: AP / NTB scanpix

Inngikk avtale

Tyrkia inngikk nylig en militæravtale med Libyas internasjonalt anerkjente regjering og statsminister Fayez al-Sarraj og åpner for å sende soldater og militært utstyr til landet.

Avtalen innebærer også en utvidelse av Tyrkias kontinentalsokkel i Middelhavet, der det nylig er funnet store gassreserver.

Avtalen møtes med fordømmelse fra Egypt, som i likhet med Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater og Jordan støtter opprørsgeneralen Khalifa Haftar.

Russiske leiesoldater

Russland støtter også Haftar, ifølge FNs spesialutsending til Libya, Ghassan Salame.

Sarrajs regjering hevder at det kjemper mellom 600 og 800 russiske leiesoldater fra sikkerhetsfirmaet Wagner Group på Haftars side i krigen, noe myndighetene i Moskva nekter kjennskap til.

Haftars LNA-milits, som har sin base i havnebyen Benghazi, innledet i april en storstilt offensiv for å innta hovedstaden Tripoli og erobre regjeringsmakten.

Over 1.000 mennesker er drept og minst 100.000 er drevet på flukt under offensiven.

Over 1.000 mennesker er drept og minst 100.000 er drevet på flukt siden opprørsgeneralen Khalifa Haftar innledet sitt stormløp mot Libyas hovedstad Tripoli i april. Foto: AP / NTB scanpix

På Sarrajs side

Qatar står også på Sarrajs side i krigen, og det samme gjør Tunisias president Kais Saied som møtte den libyske statsministeren for to uker siden.

Det er ikke kjent hva Tunisia eventuelt kan bidra med i Libya, og Saied ønsket onsdag ikke å kommentere Erdogans løfte om militær bistand til Sarrajs regjering.

– Den har ingenting med Tunisia å gjøre, var alt han ville si onsdag.