Er Kamala Harris Joe Bidens sikreste kort som visepresident? Ekspertene er uenige

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden har ennå ikke offentliggjort hvem han ønsker å stille til valg med som visepresidentkandidat til høstens presidentvalg i USA. Alt tyder på at det vil bli en kvinne, og spørsmålet ekspertene nå diskuterer er hvilke velgergrupper Biden ønsker å tekkes med sin utnevnelse.

De to fremste kandidatene er ifølge ekspertene Kamala Harris (55) og Amy Klobuchar (60). Begge er relativt unge og begge holdt seg lenge i Demokratenes nominasjonskamp om å bli presidentkandidat.

Det heteste navnet i disse dager kan synes å være Kamala Harris. Senatoren fra California engasjerer progressive velgere og flerkulturelle demografier.

Amy Klobuchar, som er senator for Minnesota, representerer i større grad en sentrumsnær tradisjon som kan sikre Biden potensielle velgere med mer konservative verdier.

Forrige ukes radioflause fra Biden har også bidratt sitt til at mange nå forventer at Biden vil velge Harris, som har Jamaicansk og Indisk opphav, fremfor Klobuchar.

Vektingen mellom Harris og Klobuchar er hovedsaken i den nyeste utgaven av 2020, podcastsamarbeidet mellom AmerikanskPolitikk.no og Dagsavisen.

– Det her er jo som bestilt av en viss potensiell visepresidentkandidat, sier redaktør og ordstyrer Are Tågvold Flaten med referanse til at Kamala Harris kan tjene på Bidens uheldige uttalelse på radioprogrammet «The Breakfast Club» forrige uke.

Biden kom med følgende kommentar til programleder Charlamagne Tha God etter at sistnevnte uttalte at svarte velgere forventer noe for sin støtte til Biden:

– Hvis du har problemer med å finne ut om du støtter meg eller Trump, er du ikke svart.

Uttalelsen falt ikke i god jord og Biden har beklaget utsagnet. Kampanjemaskineriet til president Donald Trump har utnyttet situasjonen til sin fordel gjennom å opprette nettsiden youaintblack.com.

– En no-brainer

Kamala Harris har lenge vært trukket frem som favorittkandidat for vervet som visepresident, uavhengig av Bidens uheldige utspill. Sigrid Rege Gårdsvoll mener hun er verdig stempelet.

– Det mener jo jeg, svarer Gårdsvoll på spørsmål fra Flaten og utdyper:

– Hun er, langs veldig mange akser, den som ligger best an. Hun passer på demografiske kriterier, hun har noe erfaring fra senatet, hun har erfaring som aktor. Jeg tenker at Kamala Harris er en no-brainer, sier Gårdsvoll.

Kommentator Vårin Alme er enig med Gårdsvoll:

– Jeg er enig. Vi hadde en episode da vi gikk gjennom Kamala Harris som presidentkandidat i 2020. Da var vi alle enige om at hun kanskje ikke helt fortjente det forhåndsstempelet som favoritt som hun fikk da, sier Alme med referanse til Harris sterke posisjon tidlig i demokratenes nominasjonskamp.

– Det er en helt annen ting å stille som visepresident, sier Alme.

Hun fortsetter:

– Vi mener Biden trenger en slags styringskandidat, ikke en som kan hjelpe han å vinne. Jeg tenker at Kamala Harris definitivt er det. Hun er en lagspiller, hun er pragmatisk orientert. Hun ha vist seg å være et stjerneskudd i det amerikanske partiet.

Angrep Biden

Under demokratenes nominasjonskamp gikk Kamala Harris til knallhardt angrep mot Joe Biden under en debatt. Harris sådde tvil om hans egentlige engasjement for afroamerikanere.

–Hvis du skal ta 2020 valgkampen synes jeg Klobuchar kom langt bedre fra det enn Harris. Noe av det jeg sitter igjen med fra Harris, er at hun var litt for kalkulert, ikke alltid helt genuin, sier ordstyrer Tågvold Flaten med referanse til angrepet til Harris og eventuelle forklaringsproblemer demokratene kan få med videoklippet av Harris sitt angrep.

– Hovedkriteriet for valg av visepresident er «do no harm». Da handler det om at du ikke må ha gått så langt for å ødelegge enten ditt eget rykte eller (president journ.anm)-kandidatens i angrepet på den kandidaten. Enten vil din støtte av kandidaten, eller så vil du, se lite troverdig ut. Spørsmålet er om hun gikk for langt? Jeg tenker det er den største svakheten hun har, legger Vårin Alme til.

Hvem møter i stemmelokalet?

Kommentator Henrik Østensen Heldahl mener deltagelsen på selve valgdagen, og ikke bare popularitet blant progressive velger kan være utslagsgivende. Han holder en knapp på Amy Klobuchar.

– Uavhengige sentrumsvelgere vil bort fra Trump, men de er litt konservative og ikke vil ha Biden som de tror er gal og gammel. De tenker at hvis det skjer noe med Biden er Klobuchar et så trygt valg at: «Da tør jeg å stemme på Biden», sier Heldahl som tror Amy Klobuchar kan sikre velgere i Midtvesten og Florida for Biden.

Amy Klobuchar driver allerede kampanjevirksomhet for å støtte Joe Biden. Foto: Robin Buckson/Detroit News/AP

– Hvis du velger Klobuchar øker man sjansen for å vinne Midtvesten og Florida. Spiller du taktisk etter valgmenn er det mer økonomisk fornuftig å velge Klobuchar enn Harris, legger Heldahl til.

Vårin Alme er ikke enig med Heldahl. Alme mener Harris er det beste kandidatemnet.

– Jeg synes fremdeles hun er hans beste valg. Det er fordi jeg mener hun har noen styrker som egner seg ypperlig som visepresidentkandidat, ikke bare på det identitetspolitiske, men også på styrker som at hun er en glitrende debattant. Hun kommer til å gjøre en fantastisk prestasjon, om det så er mot Mike Pence eller Nikky Haley, mener Alme.