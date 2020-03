Er du lei av lite plass på fly? Hva med en sovekupé på økonomiklasse?

Lei av dårlig beinplass, skrikerunger og armlenekrangel på lange flyreiser?

Det vil Air New zealand gjøre noe med. De har tatt patent på en type sovekupeer på langflyvninger. Patentet, som går under navnet «Economy Skynest» har tatt tre år å utvikle og er basert på kundenes egne ønsker.

Ikke for deg over 2 meter

Konseptet er utviklet etter ønskene og tilbakemeldingene fra mer enn 200 kunder.

– Et viktig poeng for dem som reiser lange distanser på økonomiklasse, var mangelen på plass, at de ikke kunne strekke seg ut, sier markedsansvarlig i flyselskapet, Mike Todd, i en pressemelding.

Men hvis du er lenger enn to meter, vil ikke sovepod-en hjelpe deg stort; hver pod er cirka 200 centimeter lang og 58 centimeter bred, og kommer med pute, dyne, teppe øreplugger og gardiner.

Flyselskapet vurderer å supplere tilbudet med USB-tilkobling og leselys.

En videreutvikling av «Skycouch»

Ifølge nettmagasinet CNN Travel er det stor sjanse for at konseptet blir en realitet.

– Tross alt er det dette flyselskapet som lanserte «Economy skycouch» i 2011, som lot passasjerene slå sammen setene sine til en seng, skriver de.

Det er ikke tilfeldig at det er nettopp New Zealand Air som lanserer disse løsningene. Selskapet har noen av verdens lengste flyruter.

I oktober lanserer de den lengste så langt, fra Auckland til New York, en reise som vil ta omtrent 17 timer og 40 minutter én vei.

En realitet i 2021?

Flyselskapet er usikre på hva prisen på sengene blir. Men ettersom det kun er planlagt seks senger per fly, er det ventet stor pågang – noe som selvsagt kan kjøre prisen til himmels.

– Vi ser for oss at økonomikundene kan bestille Skynest i tillegg til den vanlige økonomiklassen, så de kan få litt kvalitetssøvn før de ankommer destinasjonen sin, sier Nikki Goodman, daglig leder ved Air New Zealands kundesenter.

