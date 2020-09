– Det som har skjedd i Kenosha, er ikke protester, men terror, sa Trump da han tidligere denne uka besøkte Kenosha, byen i Wisconsin som har vært rammet av omfattende og voldelige protester etter at afrikansk-amerikanske Jacob Blake ble skutt og alvorlig såret av politiet 23. august.

Lov og orden er blitt hovedbudskapet til Trump etter flere uker med opptøyer i USA. Å overlate USA til Joe Biden vil være farlig, mener presidenten.

To måneder før presidentvalget har Trump halt noe innpå Bidens ledelse. Er bildet i ferd med å snu?

Tar litt innpå

– Det endrer seg ikke mye, men det ser ut til at det strammer seg litt til, oppsummerer Sigrid Rege Gårdsvoll, en av kommentatorene i podkasten 2020 fra Dagsavisen og AmerikanskPolitikk.no.

På nasjonale gjennomsnittsmålinger på analysenettstedet FiveThirtyEight ligger Biden nå litt over sju prosentpoeng foran Trump, med 50.2 prosent oppslutning mot Trumps 42.9 prosent. Det er omtrent to prosentpoengs mindre ledelse enn for to uker siden, før det republikanske landsmøtet og utviklingen i Kenosha og andre steder i landet.

Bildet sett ut fra målinger på delstatsnivå viser omtrent det samme, en fortsatt god ledelse for Biden i mange viktige vippestater.

Viktig Biden-tale

– På republikanernes landsmøte fikk partiet mulighet til å fokusere på sine saker. Det, sammen med det som har skjedd blant annet i Kenosha, har bidratt til et mediebilde i USA som har vært ganske fordelaktig for de sakene Trump har snakket om; lov og orden, sier Are Tågvold Flaten, redaktør i AmerikanskPolitikk.

– Biden ble kritisert for at han ikke var tidlig nok ute med å snakke om disse hendelsene, men det har endret seg litt, sier han.

Denne uka holdt Biden en tale der han på den ene siden støttet demonstrasjoner mot rasisme og politivold, og på den andre siden fordømte volden og opptøyene.

– Trump fokuserer på uro, opptøyer og demonstrasjoner, mens det er Demokratene som må snakke om årsakssammenhengen her; hva som førte til hva, sier Flaten.

Biden holdt en tale han klarte å balansere godt, ifølge mange kommentatorer.

– Endelig konfronterte han opptøyene og fordømte alle som driver med opptøyer Det var bra at han endelig gikk ut og sa det, mener kommentator Henrik Heldahl.

Fordel for Biden

– En fordel for Biden ved at valgkampen er blitt som den er blitt, er at så mye foregår via TV og taler, der de kontrollerer mye selv. Det straffer seg ikke egentlig for Biden å ta seg litt tid og la ting roe seg litt før han prater, sier Sigrid Rege Gårdsvoll.

Hun mener det kunne vært vanskeligere for ham dersom han hadde en rekke valgmøter hver dag der han måtte kommentere hendelser fortløpende. Valgkampen i år er helt annerledes på grunn av koronarestriksjonene.

– Nå får han mulighet til å få et overblikk og se hva som skjer før han sier noe. Det tror jeg er kjempefordel, sier hun.

I talen pekte Biden også på at det er Trump som er den sittende presidenten under denne uroen: «Tror noen virkelig at USA blir et tryggere sted med Trump som president?».

Torsdag reiste også Biden til Kenosha. I motsetning til Trump møtte han da familien til Jacob Blake, som ligger på sykehuset og er blitt lam etter skyteepisoden.

Joe Biden snakket til innbyggere i Kenosha i Grace lutherske kirke torsdag. Foto: NTB scanpix

– Han fremmer jo seg selv som en president som kan bidra til å samle hele nasjonen, så når han kan snakke til og om USAs president som ikke ønsker å være den personen som skal bringe folk sammen, så er det enda sterkere for Biden, sier Are Tågvold Flaten.

– Biden viser i talen hvordan han kan lykkes i høst. Spørsmålet er om han klarer å holde seg på det sporet, sier han.

Trump tryggest?

Det mye kommer an på er om velgerne vil trekke mer til Trump i løpet av de neste ukene hvis uroen, volden og hærverket fortsetter. Mange innbyggere er betydelig mer bekymret for voldelige opptøyer nå enn de var i juni.

Velgere i forstedene i vippestatene er viktige velgere. Dersom de i økende grad føler seg utrygge, og føler at Trump best kan svare på det, vil det kunne tale til Trumps fordel.

– Umiddelbart når det bikker over på voldelige opptøyer er det fordel for Trump. Han kom til Kenosha og kunne snakke om vold, og kalte det for terrorisme, og nevnte aldri Jacob Blake, mannen som ble skutt av politiet, sier Sigrid Rege Gårdsvoll.

Are Tågvold Flaten legger til:

– Det som er positivt for Trump er at når fokuset er på lov og orden, opptøyer og uro, er fokuset ikke på covid-19 og krisen USA er i. Men den kommer ikke til å forsvinne. Med fokus på flere døde og den krisen har Biden bedre kort på hånden.

En mulighet

For Demokratene har situasjonen likevel også blitt en mulighet, påpeker Flaten.

– De innser at Biden har mulighet til å spille rollen som president, en rolle Trump ikke ønsker å innta i disse dager. Trump er mer interessert i å motivere sine egne velgere, sier han.

Trump har ikke fordømt folk som er tilhengere av ham som har tydd til vold, blant annet en 17 år gammel gutt som skjøt tre demonstranter, hvorav to av dem ble drept.

– Nå har det gått så langt at liv og helse er i fare. Biden og Trump er de to lederne som må stå fram og si at det ikke er greit. Der har Biden gått lenger og gjort det bedre enn Trump, mener Henrik Heldahl.

Forskjell fra Clinton

Også i 2016 ledet Demokratenes kandidat, Hillary Clinton, foran Trump to måneder før valget. Det holdt som kjent ikke helt inn, og meningsmålerne fikk kritikk for ikke å ha fanget opp utviklingen i viktige vippestater.

Panelet i AmerikanskPolitikk.no mener likevel at Bidens ledelse er mer stabil enn det Clintons var. Årsaken er blant annet at det i år er færre ubestemte velgere, at Biden gjør det bedre blant uavhengige velgere, blant hvite uten utdanning og blant eldre velgere enn det Clinton gjorde.

De utelukker likevel ikke en Trump-seier til slutt, men sier det ikke ser sånn ut akkurat nå.

– Biden leder fortsatt ganske solid. Ting kan endre seg, men vi er ikke på det punktet nå hvor det virkelig har snudd, sier Henrik Heldahl.

