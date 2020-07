Ifølge The Guardian skulle Sio Agafili (45) ha blitt løslatt fra fengsel i 2015. Han har nå tilbragt nesten fire år og åtte måneder for mye i fengsel.

Mistet tellingen over dagene

Agafili ble opprinnelig dømt for innbrudd og tyveri i november 2008. I desember samme år ble han dømt for feilaktige opplysninger om innbrudd og tyveri. For det ble han dømt til fem års fengsel. Disse dommene burde altså vært sonet samtidig: Mannen skulle vært løslatt i desember 2015.

“I lost count of the days [behind bars]. I don’t remember much about when I should be out, I just know I had to serve my time.” https://t.co/WOEyLUVimK — Ben Doherty (@BenDohertyCorro) July 8, 2020

Agafili ble sittende i fengsel til en dommer oppdaget feilen da han dukket opp i retten i en annen sak. I et intervju med Samoa Observer sier mannen, som er trebarnsfar, at han aldri ble fortalt hva som ble den endelige fengselsstraffen.

– Ingen fortalte meg når fengselstiden min skulle avsluttes. Jeg mistet tellingen over dagene. Jeg husker ikke så mye om når jeg egentlig skulle være ute, sa Agafi til Samoa Observer.

Bekymret for andre samoanske fanger

Feilen ble lagt merke til av høyesterettsjustiarius Leiatunalesa Daryl Clarke forrige uke. Politiet innrømmet i retten at han ble varetektsfengslet ulovlig, og Agafili ble løslatt for kausjon, i forkant av straffutmålingen hans for overgrepssiktelsen. Agafilis advokat, Muriel Lui, sa til RNZ Pacific at hun diskuterte de juridiske alternativene hans med ham, og at et erstatningskrav var sannsynlig.

– Hans rett til frihet, i henhold til artikkel 6 i vår grunnlov, er definivt blitt brutt, sa hun.

Lui sa også at hun er bekymret for at andre samoanske fanger på lignende måte kan være fengslet utover fengselsbetingelsene.

– Jeg er ikke helt sikker på hva som skjedde, men det reiser definitivt spørsmål knyttet til andre fanger som for tiden sitter fengslet, og om de soner riktig, sa hun.

Samoas fengselssystem har blitt kritisert kontinuerlig over brudd på rettigheter, korrupsjon og inhabilitet i ledelsen. I en rapport fra i fjor fant ombudsmannen i Samoa at ansatte var uten opplæring, samt at fengsler var overfylte og manglet grunnleggende fasiliteter som rennende vann. Rapporten viste også at barn ble arrestert sammen med voksne, og at rømning fra fengselet er vanlig.

