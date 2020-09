Antallet evakuerte ble kjent da Oregons etat for krisehåndtering kom med en ny uttalelse torsdag kveld.

Over ti prosent av delstatens befolkning er nå på flukt fra flammene. Brannene herjer i et område på over 360.000 hektar, noe som er ny rekord.

– Vi har aldri tidligere sett en slik mengde branner ute av kontroll i delstaten vår, sa guvernør Kate Brown under en pressekonferanse tidligere på dagen.

Også brannene i nabodelstaten California har et omfang som savner sidestykke. En av dem, August Complex Fire, er større enn noen annen kjent brann i Californias historie.

Mange savnet

Minst ti mennesker er omkommet i skogbrannen North Complex Fire nord i California. I Oregon er minst fire personer døde, og i tillegg er det registrert ett dødsfall i delstaten Washington.

Men det fryktes at antallet vil fortsette å stige. 16 mennesker er savnet nord i California, og flere områder er foreløpig utilgjengelige for redningsmannskapene.

Blant de savnede er et eldre ektepar som ringte sønnen og sa de ville søke tilflukt i en dam for å unnslippe flammene.

– Vi håper fortsatt og ber om å få gode nyheter, sier Jessica Fallon, som har to barn sammen med et av ekteparets barnebarn.

– Akutt effekt av klimaendringene

I likhet med brannene i Oregon, har også brannene i California svidd av et rekordstort område – 1,25 millioner hektar.

Det er aldri før blitt registrert et så stort område rammet av brann i løpet av ett år i California. Og fortsatt er det nesten fire måneder igjen der brannfaren vanligvis er høy.

Klimaendringene har bidratt til å øke risikoen for skog- og buskbranner langs USAs vestkyst. Guvernør Kate Brown i Oregon sier situasjonen viser hva framtiden kommer til å bringe.

– Vi merker den akutte effekten av klimaendringene, advarer hun.

Også guvernør Gavin Newsom i California knytter brannene til klimaendringene. På Twitter skriver han at klimaendringene er reelle, samtidig som han ber folk bruke stemmeretten i det amerikanske presidentvalget. Både Brown og Newsom tilhører Det demokratiske partiet.