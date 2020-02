En av dem vinner snart det første slaget: Hva betyr seier i Iowa?

Tradisjonen tro er det Iowa som er første stat ut i den omfattende og langvarige presidentkandidatkampen. Mandag knyttes spenningen til kampen mellom de demokratiske kandidatene i nominasjonsvalget. Da holdes det såkalte caucus, en rekke allmøter der registrerte demokrater stemmer over de ulike kandidatene.

Det er ingen soleklar favoritt foran nominasjonsvalget i Iowa: Kandidat Bernie Sanders leder, med en gjennomsnittlig oppslutning på 23.8 prosent i en samling målinger nylig, ifølge RealClearPolitics.

Hakk i hæl følger Joe Biden med 20.2 prosent oppslutning, deretter Pete Buttigieg med 15. 8 prosent og Elizabeth Warren med 14.6.

Nasjonalt er det likevel Joe Biden som ligger best an på målingene blant de demokratiske kandidaten.

Mens Biden er førstevalget hos de eldre, mer moderate velgerne, tiltrekker Sanders seg de yngre og mer liberale, ifølge en ny måling fra Iowa.

Obama seiret

Det var i Iowa den unge senatoren Barack Obama i 2008 sikret seg sin første seier, og dermed etablerte seg sterkt i kampen mot den mer etablerte Hillary Clinton, som lenge var blitt ansett som favoritt. Det skulle bli starten på suksessen for mannen som senere samme år vant presidentvalget og ble sittende i åtte år.

Barack Obama etablerte seg i racet i 2008 etter seieren i nominasjonsvalget i Iowa. Foto: NTB scanpix

I 2016, da Obama var på vei ut og Demokratene skulle velge sin kandidat, vant Hillary Clinton knepent foran Bernie Sanders i Iowa.

God start viktig

Som første stat ut får Iowa stor oppmerksomhet, selv om befolkningen ikke nødvendigvis er representativ for resten av landet. Blant annet har den langt flere hvite velgere enn gjennomsnittet. Den har også relativt få innbyggere.

En seier i Iowa er langt fra noen garanti om å bli partiets kandidat. Likevel gir en seier her et viktig positivt dytt i ryggen, som er godt å ha med seg videre til de neste nominasjonsvalgene, rett og slett ved å vise at man er i stand til å vinne. Det kan også ha en del å si for finansielle støttespillere og aktivistnettverket. De som gjør det dårligst, trekker seg ofte etter Iowa.

I tillegg kan en kandidat som gjør det overraskende godt nyte mye positiv presseomtale, og omvendt, en kandidat som gjør det overraskende dårlig, kan få negativ omtale. Det kan være med på å snu trenden i kampen.

