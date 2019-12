For retten forklarte Musk at han var opprørt etter «uprovoserte fornærmelser» fra dykkeren som i juli i fjor rakket ned på Tesla-sjefens tilbud om å bygge en liten ubåt for å redde guttene som var fanget i en oversvømt grotte i Thailand.

– Det var feil og fornærmende, så jeg fornærmet ham tilbake, forklarte Musk for retten.

Han nektet også for at han bokstavelig talt anklaget dykkeren for å være pedofil, på samme måte som Unsworth ikke mente det bokstavelig da han ba Musk «putte ubåten der hvor det gjør vondt».

Tesla-sjefens advokat Alex Spiro forklarte juryen at Musk ikke mente å komme med kriminelle anklager, og at det var snakk om «spøkefulle, hånende Twitter-meldinger i en kamp mellom to menn». Han påpekte og at Musk slettet meldingene og i ettertid beklaget.

Rettssaken forventes å bli avsluttet fredag.

«Ekkel gamling»

Musk har tidligere sagt at «pedo-fyr» er en vanlig fornærmelse i Sør-Afrika hvor han vokste opp, at uttrykket er synonymt med «ekkel gamling» og at uttrykket brukes for å fornærme noens utseende og oppførsel – ikke for å anklage noen for pedofili.

Unsworths advokater krever et ikke kjent erstatningsbeløp i oppreisning. De sier tvitringen fra Musk kastet mørke skygger over det som skulle vært dykkerens stolteste øyeblikk i hans liv, og de har avvist Musks forklaring rundt bruken av begrepet «pedo-fyr». De hevder også at Musk leide inn privatetterforskere for å grave opp negativ informasjon om Unsworth, noe som aldri ble funnet, ifølge advokatene.

Musk sa for øvrig i retten at han ikke visste at Unsworth var en av bidragsyterne til redningsaksjonen da han la ut den fornærmende pedo-kommentaren.

Barnebrud

Etter å ha slettet Twitter-meldingen skrev Musk i en epost til nettstedet Buzzfeed at Unsworth var «en gammel, singel hvit fyr fra England som har reist og bodd i Thailand i 30–40 år. Han flyttet dit for å få seg en barnebrud som var tolv år». Musk la ikke fram bevis for påstanden.

Unsworth er 64 år gammel. Hans thailandske kjæreste er 41 år gammel.

