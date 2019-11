Ekstremtørke i én del av landet – flom i en annen

Minst 200.000 – halvparten av befolkningen – har måtte flykte fra hjemmene sine i byen Beledweyne i det sentrale Somalia på grunn av kraftig regn og påfølgende flom.

Det skjer bare uker etter det som blir beskrevet som den tørreste sommeren på 35 år på Afrikas horn, som er regionen Somalia ligger i.

Rammer hardere

– Somalia er på forreste rekke i klimakrisen, og ressursene strekkes til det ytterste, fastslår Mohamud Mohamed Hassan, landsjef for Redd Barna i Somalia, i en uttalelse.

Klimaendringene rammer hardere og hardere for hvert år som går i Øst-Afrika, ifølge Redd Barna.

– Innvirkningen av klimaendringene på folks liv i Etiopia, Kenya og Somalia blir mer intens for hvert år, sa Ian Vale, internasjonale Redd Barnas regionansvarlig for Øst- og Sørlige Afrika, tidligere i oktober.

Ina Bøe, assisterende direktør på Øst-Afrika i norske Redd Barna, forteller at det nå er ulike områder i Somalia som samtidig er rammet av hver sin type ekstremvær.

– I nordlige deler av Somalia er det fremdeles svært tørt, da det ikke er kommet regn på lang tid. Flomområdene er lenger sør i landet. Situasjonen er svært alvorlig begge steder, sier Bøe til Dagsavisen.

Det mangler mange penger for å hjelpe de ekstremværrammede i det østlige Afrika.

– Etter at det lenge har vært kommunisert at det er tørke i området, og deretter kommer meldinger om flom, kan folk kanskje tenke at det ikke lenger er tørke. Men dette gjelder altså ulike områder, sier Bøe.

Fordrevet

I de flomrammede områdene ligger hele nabolag nå under vann, og familier flykter fra hjemmene sine med alle eiendelene på esler, traktorer, båter og til fots. Mange har slått seg ned midlertidig i høyereliggende områder, men mange mangler mat og rent vann. Organisasjonen frykter malaria og utbrudd av kolera – hovedsykehuset og sanitærsystemer er hardt rammet.

Ifølge tall fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpen er 273.000 mennesker fordrevet av flom i oktober alene, de aller fleste i Baladweeyne-området, der Shabelle-elven har flommet over sine bredder.

Dermed har tørke, flom og konflikt sendt totalt 575.000 mennesker i Somalia på flukt hittil i år, ifølge Flyktninghjelpen.

Mer ekstremt

Det er ikke uvanlig at det er flom i det rammede området, sier Ina Bøe. Det som er uvanlig er tidspunktet.

– Det pleier å være flom i mai og juni. Det er veldig uvanlig på denne tiden av året. Sesongene med regn er blitt mer uforutsigbare, og flommer kommer hyppigere enn før, sier Bøe.

Det er heller ikke uvanlig at det i Somalia er tørt et sted og flom et annet. Men disse periodene kommer oftere og er enda mer ekstreme enn før, sier hun.

– Det har alltid vært periodevis tørke i Somalia, men nå kommer det oftere enn før. I Somalia har sju av de siste åtte regnsesongene sviktet helt eller delvis. Når tørkeperiodene kommer så tett betyr det at folk ikke rekker å bygge opp livsgrunnlagene sine mellom hver periode. De mister dyr og sendes på flukt, og dermed blir de enda mer sårbare før neste runde, sier Bøe.

Av og til kommer også flom i de samme områdene som fra før av er tørkerammet. Selv om regn da er velkomment, kan for store mengder av vann tvert imot gjøre mer skade.

– Om det kommer massivt regn etter tørke i et område, klarer ikke vannet trenge ned i jorda, og flomsituasjonen blir verre ved at større områder oversvømmes, sier Bøe.

Mangler penger

Tørken som har pågått i lang tid i deler av Afrikas horn har sendt tusener på flukt over hele regionen. I juni i år ble 1.8 millioner mennesker fordrevet på Afrikas horn på grunn av tørken.

– Det er stor mangel på penger til nødhjelp i regionen. Til nå har det kommet lite, og det er store udekkede behov. Vi opplever en donortrøtthet. Mange bidrar, men det har aldri vært flere humanitære kriser i verden enn det er i dag, og det er nok en viktig grunn, sier Bøe.

Forrige store matkrise i regionen var i 2017.

– I 2017 klarte verdenssamfunnet å mobilisere slik at det ikke ble så ille som det kunne blitt. Man husket 2011, da det var en stor tørke og veldig mange døde, og man klarte å unngå at situasjonen gjentok seg. I år er antallet mennesker som har behov for nødhjelp nesten det samme som i 2017, men bevilgningene i 2019 er mindre enn halvparten av det de var i 2017, sier Bøe.