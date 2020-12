Eksplosjon i Nashville var trolig bilbombe

Saken er oppdatert

En talsmann for nødetatene sier til TV-stasjonen WKRN at det var en parkert bil som eksploderte, noe som resulterte i til dels store skader på flere bygninger i området.

Eksplosjonen fant sted i 6.30-tiden første juledag og det var derfor få mennesker ute. Det er ikke meldt om personskader.

Politiet i Nashville bekrefter på Twitter at det trolig var snakk om en bilbombe, men det er ikke kjent hvem som står bak eller hva motivet kan ha vært.

MNPD, FBI & ATF investigating the 6:30 a.m. explosion on 2nd Ave N linked to a vehicle. This appears to have been an intentional act. Law enforcement is closing downtown streets as investigation continues. pic.twitter.com/YOfMTaKmTH