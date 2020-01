Det siste døgnet har antallet smittede av det dødelige coronaviruset skutt dramatisk i været. Mandag kveld var det bekreftet 2.800 syke personer i Kina, tirsdag morgen var antallet steget til over 4.500. Antallet døde er tirsdag oppe i 106 personer, fra 81 dagen før.

Eksperter frykter de reelle tallene kan være mye høyere. Forskere på universitetet i Hong Kong sier til avisen Financial Times at minst 25.630 mennesker i Wuhan, byen der viruset først ble oppdaget, viser symptomer på smitte.

Forskerne har beregnet at om lag ytterligere 44.000 personer kan være smittet, men ennå ikke har symptomer.

Flesteparten av dødsfallene så langt er registrert i Hubei-provinsen der byen Wuhan ligger. Eksperter tror det kan gå en uke fra viruset smitter til symptomer bryter ut og at smittede kan smitte andre i denne perioden.

Wuhan er Kinas sjuende største by og et sentralt trafikknutepunkt for både fly og tog rundt i resten av landet.

Kinas mangelfulle helsevesen med dårlige muligheter til å teste pasienter for viruset er forklaringen på at eksperter frykter en enorm underrapportering av antallet syke så langt, skriver avisen The New York Times.

Helsevesenet er dårligst utbygd i fattige områder som nettopp Wuhan der viruset antas å ha oppstått på et matmarked med salg av ville, levende dyr.

Mye på spill

Håndteringen av viruset kan bli en stor test for president Xi Jinpings autoritære lederskap. Det er mye på spill for myndighetene nå, sier professor Mette Halskov Hansen ved Kinastudier på Universitetet i Oslo. Nærmere 60 millioner kinesere bor nå i områder som er ilagt portforbud.

– Det har aldri skjedd før at byer blir stengt og millioner av mennesker nektet muligheten til å reise. Håndteringen er et eksperiment som myndighetene må bruke mye energi på framover. Selv om styret ikke er demokratisk er myndighetene avhengige av legitimitet i befolkningen, sier Hansen.

Trapper opp responsen

Nå trapper myndighetene opp tiltakene for å hindre smitten fra å spre seg videre. Kinesiske turister er ilagt utreiseforbud fra Kina og Hong Kong isolerer seg fra fastlandskina ved å stenge høyhastighetstoget og andre toglinjer mellom halvøya og Kina. Flyruter er også kansellert og kinesiske turister nektes innreise.

Fra før har kinesiske myndigheter stengt store turiststeder som Den kinesiske mur, Den forbudte by og stadionet fra OL i Beijing i 2008 for besøkende, innført portforbud i flere millionbyer og forlenget nyttårsfeiringen som pågår nå for at de mange hundretusen menneskene som er på nyttårsferie rundt om i landet skal holde seg i ro.

Myndighetene bygger dessuten i rekordfart to sykehus som skal behandle de syke. De skal stå ferdig allerede i neste uke.

Redd for panikk

Kina får skryt internasjonalt for det massive og effektive maskineriet myndighetene nå har iverksatt for å stanse smitten. Men responsen avslører både styrkene og svakhetene ved det kinesiske styret. Det er trolig ingen andre land som kan snu seg så raskt når en krise rammer, samtidig avslører den treige første responsen det kinesiske styrets svakheter.

De første rapportene om pasienter med influensa-aktige symptomer i byen Wuhan og et mulig nytt virus kom i desember, men først 20. januar uttalte president Xi Jinping seg offentlig om viruset første gang.

Myndighetene i Wuhan har forklart at de er pålagt å varsle sentrale myndigheter om viktige hendelser først, forteller professor Mette H. Hansen ved Universitetet i Oslo.

– Dette kan være en grunn til at de i starten ikke informerte befolkningen om hva de visste. Dette diskuteres nå i sosiale medier i Kina. Politiske ledere i Wuhan har erkjent at de skulle ha reagert tidligere, sier Hansen til Dagsavisen.

Hun tror sentrale myndigheter er opptatt av å ha dialog med det internasjonale samfunnet, men er samtidig redd for å gjøre feil og skape panikk i befolkningen.

– Redselen for å skape panikk bygger på at myndighetene veit at graden av tillit i befolkningen ikke er så stor, sier Hansen.

Forskere peker på det autoritære politiske systemet der underordnede, lokale ledere kvier seg for å ta opp dårlige nyheter med sentrale myndigheter i frykt for å gjøre feil og konsekvensene det kan få. Det hierarkiske systemet gjør at lokale problemer omtrent aldri når offentligheten, sier forsker John Yasuda som studerer Kinas respons på helsekriser ved Universitetet i Indiana til avisen The New York Times.

– Når vi får vite om det og problemet når sentrale myndigheter er det fordi det har blitt et svært problem, sier Yasuda.