– Han var mannen som de facto hadde ansvaret for Irans aktiviteter i Midtøsten, sier Søren Schmidt, tidligere lektor og forsker ved Aalborg-universitetet i Danmark.

Schmidt viser til at Soleimani hadde et nært forhold til Irans øverste leder Ali Khamenei og betegner ham som landets nest viktigste person. USAs likvidasjon vil derfor få alvorlige følger, spår han.

– Man kan sammenligne det med at en fremmed makt drepte USAs visepresident, mener Schmidt.

– Iran har et godt nettverk i Midtøsten, som gjerne vil bistå. Det kan komme angrep på USAs allierte, for eksempel Saudi-Arabia, eller det kan komme angrep mot oljetransporter i Persiabukta eller mot amerikanske ambassader, tror han.

Les også: Pentagon: Trump beordret angrep mot iransk general

– En krigserklæring

– Fra Irans perspektiv er dette en krigserklæring. Når du henretter den nest viktigste personen i Iran, er det å ta konflikten til et nytt nivå, sier NTNU-professor Jo Jakobsen til VG.

– På sikt kan Iran ta konflikten til et nytt nivå ved å angripe USAs økonomiske interesser, tror han.

– USAs allierte, hovedsakelig Israel, Saudi-Arabia, Bahrain og Emiratene, er i skuddlinjen. En eskalering av konflikten er ekstremt problematisk for disse landene og for USAs økonomiske interesser, sier Jakobsen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Etterlyser logikken

Henrik Breitenbauch, som leder Center for Militære Studier ved universitetet i København, etterlyser logikken bak USAs likvidasjon av Soleimani.

– Det er ikke noen krystallklar logikk i amerikanernes angrep. Det er i høy grad en symbolsk handling der man ville sette foten ned for en rekke iranske angrep mot amerikanske mål, mener han.

Breitenbauch tror også at Iran kan komme til å svare ved å angripe USAs allierte i Midtøsten.

– Iran er den svake part i konflikten og vil derfor neppe utfordre USA direkte, men de kan for eksempel øke spenningen i Hormuzstredet eller undergrave Iraks mulighet for å opptre selvstendig. Det vil samlet sett påvirke USAs maktposisjon, sier han.

Les også: Senator hardt ut mot USAs likvidasjon av Soleimani

Irak må betale prisen

Iran-kjenneren Fanar Haddad, som er tilknyttet Middle East Institute ved universitetet i Singapore, tror også at Irans sterkeste kort er i Irak.

– Jeg tror Irak vil betale prisen for dette, sier han.

Iran kan lett nøre opp under intern konflikt i Irak, mener Haddad.

Ranj Alaaldin, som er tilknyttet Brookings Institution i Doha, spår at det amerikanske angrepet også vil få politiske følger i Irak.

– Hvordan visste USA at Soleimani var kommet til Bagdad? Hvem lekket etterretning om dette? Følg med på irakisk politikk, nå kommer hoder til å rulle, tror han.

Les også: Iran lover hevn etter likvidasjonen av Soleimani

Frykter feilvurderinger

Ramzy Mardini ved US Institute of Peace frykter at president Donald Trump og USA har feilkalkulert følgene av å likvidere general Qasem Soleimani, og at situasjonen nå kan komme helt ut av kontroll.

– Det er vanskelig å forestille seg hva som kommer til å skje, sier Mardini.

– Aktører på alle sider kan på kort sikt komme til å gjøre det første som faller dem inn, noe som er en oppskrift på feilvurderinger, sier han.