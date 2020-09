Saken er oppatert

Donald Trump har allerede en rekke anklager rettet mot seg om seksuell trakassering og overgrep. Ifølge flere medier står enda en kvinne fram med sin historie om Trump.

Hendelsen skal ha funnet sted under tennisturneringen US Open i 1997, melder blant andre Guardian.

Amy Dorris hevder Donald Trump tvang tungen ned i halsen hennes og befølte henne.

– Han bare dyttet tungen ned i halsen på meg, og jeg presset ham bort. Da ble grepet hans strammere og hendene hans var overalt og raste over meg, over hele rumpa, brystene, ryggen min, alt, sier Dorris ifølge Guardian.

Trumps advokater har avvist anklagene.

US Open

Dette skal altså ha skjedd under den prestisjetunge tennisturneringen US Open i 1997. Turneringen arrangeres I New York på sensommeren hvert år.

– Jeg var i hans grep, og jeg kunne ikke komme ut av det, sa hun videre.

Dorris var 24 år da det angivelige overgrepet skal ha skjedd.

– Jeg vet ikke hva du kaller det når du stikker tungen rett ned i halsen på noen. Men jeg dyttet den ut med tennene. Jeg presset den. Og jeg tror jeg kan ha skadet tungen hans, sa Dorris så.

Dorris, som i dag er 48 år, har framlagt flere bilder med henne og Trump fra 1997, samt billetten fra turneringen. Det er også flere vitner som har bekreftet at Donald Trump møtte Dorris under US Open i 1997.

Invitert av Trump

Dorris var i New York med sin kjæreste Jason Binn, som kjente Donald Trump. Etter et besøk på Trumps kontor på Manhattan 5. september 1997 ble de invitert til Trumps losje på Flushing Meadows hvor US Open spilles.

– Han kom med kraftige tilnærmelser umiddelbart, sa Dorris om Trump.

– Han hadde en typisk framferd for en bestemt type, en som føler seg berettiget til gjøre som han vil, selv om jeg var der med kjæresten min, forklarer Dorris ifølge Guardian.

Overgepet skal ha funnet sted da Dorris gikk til toalettet, for på rette på kontaktlinsene, inne i Trumps losje. Selve badet var bak en skillevegg, kun få meter fra der Trumps gjester satt og så tennis.

Da hun kom ut skal Trump ha stått og ventet.

– Jeg trodde han ventet for å gå på toalettet, men det var dessverre ikke tilfelle, sier Dorris.

Hun hevder Trump tvang seg på henne, selv om hun fortalte han: «Nei, kom deg unna!».

Dorris skal så ha sagt: «Nei, vær så snill, stopp».

– Men han brydde seg ikke, sier Dorris

Hun hevdet at hun sa til Trump: «Når noen sier nei, betyr det nei».

– Det fungerte bare ikke for meg. Det var ikke nok, sier Dorris ifølge Guardian.

– Jeg var i sjokk, sier hun.

Dorris hevder hun ikke husker hvor detaljert hun var da hun forklarte kjæresten hva som hadde skjedd, men hun hadde bedt han fortelle Trump om å holde seg unna henne.