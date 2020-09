Forskere har funnet en uforklarlig gass i atmosfæren til Venus. På jorda kan gassen knyttes til liv, skriver Forskning.no.

– Det er et reelt funn. Britiske forskere og astronomer har med radioteleskoper funnet spor av gass som bare kan produseres av menneskelig aktivitet, sier forfatter og astrofysiker Eirik Newth til Dagsavisen.

Han mener det har gått rykter om dette i dagesvis.

Stiller seg skeptisk

Venus er en planet som ofte kalles jordens søsterplanet - på grunn av deres lignende størrelse og plassering i solsystemet. Men Venus er brutalt annerledes når det kommer til atmosfære. Atmosfæren er en tykk suppe av nesten bare karbondioksid, og temperaturen er over 420 grader i snitt. Atmosfæren er så tykk at trykket på overflaten tilsvarer mer enn 900 meter under havet her på jorden. Det er mildt sagt ikke et særlig godt miljø for liv slik vi kjenner det.

Likevel har en stor forskergruppe fra blant annet University of Cambridge nå gjort et nytt funn om atmosfæren på Venus. De har funnet en gass som egentlig ødelegges raskt i Venus' atmosfære: Fosfin, som består av fosfor og hydrogen.

– Vi vet altfor lite om atmosfæren til Venus, det er ikke forsket nok på. Dette er veldig spennende og interessant, men Venus har en veldig sur atmosfære, det er nesten ren syre der, så det livet som eventuelt finnes må tåle mye mer syre enn liv på jorda. Det gjør meg litt skeptisk, sier Newth.

Han mener dette er en del av et stort prosjekt som har foregått lenge, og at folk ikke er klar over hvor mye tid og ressurser som brukes på å finne liv ute i verdensrommet.

– Vi astronomer leter etter planeter rundt andre stjerner, og vi leter etter liv i solsystemet. Vi har sendt sonder til Mars og til og med helt ut til Saturn for å lete etter spor av liv, sier han.

Vil sende flere romsonder til Venus

Det hele er basert på tanken om at liv kan finnes på mer ekstreme steder enn man trodde før, forklarer Newth.

– At det muligens er funnet liv på Venus, stemmer godt overens med bildet om at liv kan eksistere på ekstreme steder og under ekstreme forhold.

Newth mener dette funnet er et godt argument for å sende flere romsonder til Venus, og at det er blitt gjort for lite fram til nå.

– Når vi får et slikt resultat, ser vi hvor kort vi har kommet, sier han.