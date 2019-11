Hyllesten er lagt ut på sosiale medier og regnes som nok et tegn på det gode forholdet som har utviklet seg mellom Trump og Egypts autoritære president.

I meldingen takker Sisi Trump for å hans «sjenerøse omtanke» for å bidra til å få fart på de fastlåste forhandlingene om Etiopias bygging av en enorm demning i Nilen.

Sisi kom til makten i et militærkupp mot Egypts første folkevalgte president, den nå avdøde islamisten Mohamed Mursi, i 2013. Siden har han ført en hard linje mot meningsmotstandere. Tusenvis er pågrepet, og mange av dem er dømt til lange fengselsstraffer og også døden.

Trump har imidlertid unnlatt å kritisere Sisi for undertrykkelsen, og har i stedet gitt uttrykk for at han er imponert over den egyptiske presidentens kamp mot terror.

