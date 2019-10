På fredag ble en ekspertkomite bedt om å utrede hvor vidt utbruddet fremdeles er å regne som en global krise.

– Hvert tilfelle har potensiale til å skape nye og større utbrudd, sier Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektør i WHO, skriver Al Jazeera.

Han forteller at situasjonen fortsetter å være «kompleks og farlig».

FN har omtalt den pågående epidemien for det andre dødeligste utbruddet av sykdommen i historien. Per dags dato er 3.113 tilfeller av sykdommen bekreftet. Mer enn 2.150 mennesker har dødd siden utbruddet først ble erklært som epidemi i august.

Vold mot helsearbeidere

WHO opplyser at en tredjedel av de omkomne dør utenfor Ebola behandlingssentre, noe som skaper smittefare for familie. Doktor Michael Ryan, leder for WHOs Ebola respons, sier at flere av de siste utbruddene har vært i områder hvor det er vanskelig for helsehjelp å nå frem.

Samtidig har forsøk på å stanse utbruddet har blitt hemmet av vold mot helsearbeidere. Noen har blitt drept av lokale som mistenker internasjonal hjelp for spre Ebola, heller enn å stoppe det.

Meslinger tredoblet

I mellomtiden har hele 4.096 dødsfall blitt registrert i landet så langt i år, som følge av meslinger. Det meldte UNICEF tidligere denne måneden.

– Antall meslinger i Kongo hittil i år er mer enn tredoblet sammenliknet med antallet som ble registrert i hele 2018. Meslingutbruddene i Kongo har blitt langt mer dødelige enn Ebola, som til dags dato har tatt 2.143 liv, sa UNICEF i en uttalelse sitert av CNN.

Den smittsomme virussykdommen kan forebygges med vaksinering. Den siste tiden har WHO uttrykt bekymring for økt vaksinemotstand i flere land.