Dronningen satte torsdag sitt navn på loven som gjør Storbritannia i stand til å forlate EU 31. januar. Det kunngjorde brexitminister Steve Barclay på Twitter.

Her Majesty the Queen has now granted #RoyalAssent to the #BrexitBill which therefore becomes the #BrexitAct. Enshrined in law, this enables the UK to leave the EU on 31st Jan. pic.twitter.com/hzv2o2bMfr