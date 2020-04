I talen vil den 93 år gamle monarken kalle helsekrisen et sammenbrudd «som har gitt sorg til noen, økonomiske vanskeligheter for mange og enorme endringer i hverdagen til oss alle».

– Jeg håper at i årene som kommer, vil alle være i stand til å være stolte av hvordan vi responderte på denne utfordringen, og de som kommer etter oss, vil si at denne generasjonens briter var like sterke som noen, forventes det at hun sier.