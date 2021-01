Dronning Elisabeth har fått koronavaksine

Ifølge ITV-journalisten Chris Ship deles nyheten om vaksineringen offentlig for å unngå spekulasjoner.

2. januar uttalte en talsperson for Buckingham Palace at spørsmålet om hvorvidt dronningen var vaksinert mot koronaviruset, var en privatsak.

Monarken og ektemannen er begge i høyrisikogruppen for koronaviruset, blant annet grunnet alderen.

BREAKING: Buckingham Palace just announced that both The Queen and The Duke of Edinburgh have today been given the coronavirus vaccine.

At ages 94 and 99 they are are in the high risk category.

The usually “private medical matter” is being shared to prevent further speculation pic.twitter.com/ldkqY7kcSv