Drastiske tiltak mot virus-spredning i Italia

Flesteparten av tilfellene i Italia er i Lombardia-regionen nord i landet, der over 50.000 mennesker i en rekke småbyer er bedt om å holde seg hjemme av frykt for at viruset skal spre seg. Både skoler, barer og flere andre offentlige institusjoner er stengt på ubestemt tid.

Tre eldre personer i Italia er hittil døde som følge av viruset. Fredag døde en 78 år gammel mann fra Veneto-regionen, og søndag døde en eldre kreftpasient som var smittet.

Italia er det første europeiske landet som kunngjør at egne statsborgere dør av covid19-viruset.

Karnevalet i Venezia er en tradisjon som strekker seg langt tilbake i tid. Nå er den avlyst på grunn av spredningen av covid-19-viruset. Foto: Luca Bruno / AP / NTB scanpix

Fotballkamper og karneval avlyst

Etter et krisemøte i Roma besluttet myndighetene å avlyse alle søndagens sportsarrangementer i Lombardia- og Veneto-regionene, og også det berømte karnevalet i Venezia er avlyst.

– Vi er nødt til å ty til drastiske tiltak, sier Venetos regionspresident Luca Zaia.

Innspurten på det store karnevalet i Venezia, som skulle vært rundet av tirsdag, avsblåses. Italias statsminister Giuseppe Conte sier at regjeringen vurderer ytterligere ekstraordinære tiltak for å hindre videre smittespredning i landet.

– Spøkelsesby

Utbruddet startet i byen Codogno, like sørøst for Milano. Bybildet er nå sterkt preget av virusfrykten.

– Det er en spøkelsesby. Det er forferdelig for oss. Folk har stengt seg inne i husene sine, og det er ingen i gatene, sier en ung kvinne ved navn Paola.

Som følge av virusfrykten i Nord-Italia har myndighetene sperret av flere områder, noe som påvirker titusenvis av mennesker, og politiet og hæren har ordre om å gripe inn om noen forsøker å forlate eller ta seg inn i de avsperrede områdene.

Gatene er tomme i byen Codogno i Nord-Italia, byen som først ble rammet av det nye koronaviruset. Foto: Luca Bruno / AP / NTB scanpix

Åtte døde i Iran

I Iran er det nå registrert åtte døde av viruset, mens 43 mennesker er smittet. Det har ført til at naboland har stengt grensene og gjort Iran enda mer isolert enn landet allerede er på grunn av USAs sanksjoner.

Både Tyrkia, Armenia, Pakistan og Afghanistan har stengt grensene for å hindre at det nye koronaviruset sprer seg. Libanon har innført obligatorisk sjekk av alle flypassasjerer fra Iran etter at en kvinne som kom fra Iran, ble innlagt på sykehus i Beirut med viruset.

Utbruddet i Iran har sitt senter i den hellige byen Qom, men har de siste dagene spredt seg raskt til fire andre byer, inkludert hovedstaden Teheran.

Myndighetene har stengt alle skoler i 14 provinser i to dager, og universitetet i Teheran har avlyst all undervisning og stengt sovesalene inntil videre. Også fotballkamper og kino- og teaterforestillinger er avlyst.

Politifolk kontrollerer områder som er avsperret i Nord-Italia for å hindre spredning av det nye koronaviruset. Foto: Luca Bruno / AP / NTB scanpix

Spredning i Sør-Korea

I Sør-Korea er beredskapen hevet til aller høyeste nivå på grunn av spredningen av det nye viruset.

– Situasjonen med covid-19-viruset står nå ved et alvorlig vendepunkt. De neste dagene vil bli avgjørende, sier president Moon Jae-in og oppfordrer lokale myndigheter til å ta i bruk ekstraordinære tiltak for å hindre spredning av viruset.

Til sammen er det påvist over 600 smittetilfeller i landet, de fleste av dem innen den kristne Shincheonji-sekten i og rundt landets fjerde største by Daegu, og fire personer har dødd av viruset.

Saktere spredning i Kina

I Kina, der det nye koronaviruset først oppsto i desember, er det nå registrert over 2.400 døde og nærmere 80.000 smittede, men spredningen synes å ha gått litt langsommere de siste dagene.

President Xi Jinping advarte likevel søndag mot å være for optimistisk og ba lokale myndigheter innføre ytterligere tiltak for å stanse spredningen, få industrien i gang igjen og hindre at sykdommen skaper problemer for landbruket under plantingen til våren.

En stor del av landets økonomi er gått i stå siden slutten av januar på grunn av de omfattende tiltakene for å hindre spredning og folks frykt for å bli smittet.

Østerrike stanser togtrafikk til Italia

De østerrikske statsbanene ÖBB stanser all togtrafikk til og fra Italia etter at to passasjerer som mistenkes for virussmitte, ble stanset på grensa.

Det var et tog på vei fra Venezia til München i Tyskland som ble sjekket søndag kveld da det kom til Østerrike med to tyske kvinner med feber.

Da toget kom til grensa ved Brennerpasset, var ÖBB allerede informert av det italienske togselskapet om kvinnene, som var satt i isolat i en avlukket del av toget, og som først nektet å gå av.

Hvor lenge togforbindelsen med Italia, som for øvrig også berører tog til Tyskland, blir suspendert, er uklart.