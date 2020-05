Donald Trumps valgkampanje har opprettet et nettsted der de hevder at Joe Biden er rasist, youaintblack.com, skriver Fox News.

Grunnen er at Joe Biden skal ha kommet med en sleivete kommentar under et intervju.

Joe Biden, som ligger an til å bli Demokratenes presidentkandidat i årets valg, måtte nylig beklage uttalelsen som ble tolket som nedlatende overfor svarte.

Breakfast Club

Biden stilte opp til et intervju med den populære radioverten Charlamagne Tha God i programmet «Breakfast Club», som har mange svarte lyttere i USA.

Det er regnet som helt nødvendig for en demokratisk presidentkandidat å ha et godt forhold til dette programmet for å nå igjennom til svarte borgere og blir valgt.

Verten Charlamagne Tha God presset Biden etter nyheten om at han vurderte Amy Klobuchar, som er hvit, som visepresidentkandidat, skriver NTB.

Joe Biden har bedt Amy Klobuchar gjennomgå en granskning for å bli klarert slik at hun eventuelt kan bli hans visepresidentkandidat, ifølge CBS News.

– Svarte velgere reddet ditt politiske liv i nominasjonsvalgene og venter ting av deg, sa Charlamagne Tha God i intervjuet.

Biden svarte at flere svarte kvinner var blant dem som var under vurdering.

– Hvis du har problemer med å finne ut om du støtter meg eller Trump, er du ikke svart, føyde Biden til, en kommentar som fikk mange til å reagere.

Biden måtte til slutt beklage og sa hele intervjuet var ført i en lett og ledig tone og kommentaren falt som en fleip helt på tampen av en lengre samtale.

– Jeg skulle ikke vært så sleivete, sa Biden senere.

Rasist

En som har fått med seg intervjuet er Donald Trump.

Hans valgkampanje satser også på å slå mynt på utsagnet.

De har nemlig opprettet en egen hjemmeside der de hevder at Joe Biden er rasist, youaintblack.com, skriver Fox News.

I nettbutikken der kan du nå kjøpe en t-skjorte der det med store bokstaver står: #YouAintBlack.

Nettsiden med logoen «Black Voices for Trump 2020», bruker utsagnet i stor font akkompagnert av en video med intervjuet med Charlamagne Tha God og påskriften «Rasist» over Bidens ansikt.

Det som også skaper litt oppstyr er at som modell på nettsiden er det en svart kvinne som bærer T-skjorten. Prisen for plagget er 30 dollar, eller vel 300,- kroner.

#YouAintBlack

Ved siden av T-skjorten står det: «Joe Biden fortalte faktisk svarte amerikanere at de ikke er svarte om de støtter president Donald J. Trump! Bruk denne trøyen og sørg for at ingen glemmer at ordene #YouAintBlack kom ut av Joe Bidens munn».

Flere har tidligere pekt på at Biden burde velge en svart kvinne for å mobilisere svarte velgere ved høstens valg, og han har selv trukket fram flere navn på mulige kandidater.

Amy Kloubachar er hvit og har ikke en veldig høy anseelse blant svarte amerikanere. Dette kommer fra da hun var anklager i Hennepin, det mest folkerike området (county) i Minnesota fra 1999 til 2006. Der henla hun over et dusin saker hvor personer var drept av politiet. De fleste svarte, skriver Washington Post.

