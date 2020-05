Onsdag raste USAs president Donald Trump mot det han mener er sensur av konservative røster på sosiale medier.

Foranledningen for Trumps sinne er at mikrobloggtjenesten Twitter har merket to av presidentens meldinger om at stemmegivning via post fører til valgfusk, som potensielt villedende.

Senest torsdag tvitret presidenten med hint om at han vil gjøre noe med reguleringen av sosiale medier.

This will be a Big Day for Social Media and FAIRNESS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 28, 2020

Donald Trump vil torsdag signere en egen presidentordre om sosiale medier, ifølge Det hvite hus, skriver NTB.

Det er ikke kjent hva innholdet vil være i ordren som USAs president ifølge Det hvite hus' kommunikasjonsdirektør Alyssa Farah skal signere torsdag.

Stemt mange ganger

Kayleigh McEnany, pressetalskvinne for Det hvite hus, har konsekvent støttet Donald Trumps holdninger til stemmegiving per post. I en rekke meldinger på Twitter skriver McEnany at stemmegivning per post kan føre til valgfusk og såkalt «Ballot Harvesting», et fenomen hvor en eller flere personer samler inn andres stemmesedler før de avgis.

In 27 states, a voter can designate someone else to turn in their ballot.



This practice leads to BALLOT HARVESTING.



For example, the registrar in Orange County, CA “reported in 2018 that his office had ‘people dropping off maybe 100 or 200 ballots.’” https://t.co/g4pdA9EkW9 — Kayleigh McEnany (@PressSec) May 27, 2020

Nå viser det seg imidlertid at McEnany selv har stemt per post hele 11 ganger de siste 10 årene, ifølge en gjennomgang gjort av Tampa Bay Times. McEnany, som sammen med Trump er registrert som velger i delstaten Florida, stemte per post senest i mars måned, da under primærvalget til Det republikanske partiet, skriver avisen.

– En enkel distinksjon media ikke fatter

McEnany selv mener Tampa Bay Times ikke forstår distinksjonen mellom å stemme per post fordi man ikke er fysisk tilstede i delstaten kontra regulær stemmegiving per post.

– Fraværstemme har ordet fravær inkludert av en grunn. Det betyr at du er ikke er tilstede i jurisdiksjonen eller er ute av stand til å stemme. President Trump motsetter seg Demokratenes plan om å politisere koronaviruset og utvide stemmegiving via post uten grunn, noe som øker muligheten for valgfusk. Dette er en enkel distinksjon media ikke fatter, skriver McEnany i en e-post til avisen.

Tampa Bay Times påpeker at delstaten Florida ikke har et system for såkalte «fraværstemmer», som best kan sammenlignes med forhåndsstemmer i Norge. I Florida kan enhver person stemme per post, selv uten fravær.

Tampa Bay Times har spurt McEnany om hun mener stemmelovgivningen i Florida bør forandres. McEnany har kritisert lignende lovgning på Twitter, men har ikke svart avisen.

