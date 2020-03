– Ingenting vil være verre enn å erklære seier før seieren er vunnet. Det ville vært det største tapet av alle, sa presidenten under en pressekonferanse i Rosehagen i Det hvite hus søndag ettermiddag amerikansk tid.

– Derfor er det viktig de neste to ukene, og i løpet av denne perioden, at alle følger retningslinjene, sa presidenten ifølge The Guardian.

De nasjonale anbefalingene oppfordrer folk til å holde seg hjemme og fraråder ansamlinger med mer enn ti personer.

Tror på dødsfalltopp i påsken

Trump har flere ganger uttrykt ønske om å lette på de harde restriksjonene innen påskeferien 12. april, slik at amerikansk næringsliv kan komme i gang igjen, men kalte søndag dette ønsket «ambisiøst».

Under pressekonferansen sa presidenten at det nå antas at USA vil nå sin høyeste dødsrate som følge av koronaviruset om to uker, altså i påsken.

Trump håper nå utbruddet i stor grad vil være over i USA innen 1. juni.

– Det er ambisjonen. Men jeg tror vi kommer til å slå den, sa presidenten.

– Vi vil beseire denne usynlige forbannelsen. Denne usynlige fienden, lovet Trump.

Så langt er over 2.400 personer bekreftet døde som følge av viruset i USA, og over 136.000 er smittet. I USAs episenter New York økte antall døde søndag til over 1.000 personer, mindre enn én måned etter at det første tilfellet ble oppdaget.

For å ta unna det store antall smittende pasienter, ble det søndag etablert et feltsykehus i Central Park med kapasitet til å ta imot 68 pasienter.

Vil begrense dødsfall til 100.000

Tidligere har USA fryktet at mer en 2 millioner amerikanere kunne ende opp med å miste livet som følge av viruset. Det tallet har Trump-administrasjonen nå senket.

– Om vi kan holde det nede på mellom 100.000 og 200.000, har vi alle sammen gjort en veldig god jobb, sa Trump søndag.

Moskva og Lagos

Søndag hadde nesten 3,4 milliarder mennesker over hele verden blitt bedt om å følge strenge regler for sosial kontakt, ifølge nyhetsbyrået AFP. Mandag vil restriksjonene også gjelde storbyer som Moskva og Lagos i Nigeria, som er Afrikas største by.

Restriksjonene skal hindre smitte, men fører samtidig til at millioner av arbeidsplasser forsvinner, valg blir utsatt og sports- og konsertkalendre er tomme.

Koronaviruset har hittil tatt livet av over 33.000 mennesker på verdensbasis, og antallet registrerte smittetilfeller har passert 700.000.

Tomme gater i Roma under koronakrisen. Foto: Cecilia Fabiano / LaPresse via AP / NTB scanpix

Hindrer plyndring

I Storbritannia varsler myndighetene at det trolig vil gå minst seks måneder før situasjonen normaliseres. Også i Italia blir befolkningen bedt om å belage seg på langvarige restriksjoner på sosial kontakt.

Her har det begynt å dukke opp ringvirkninger av den økonomiske nedstengningen som ingen kunne forestilt seg for få uker siden. Ett av de sterkeste eksemplene er på Sicilia, der væpnet politi har begynt å vokte inngangene til supermarkedene for å hindre plyndring fra folk som ikke lenger har råd til mat.

I Spania viser den siste døgnoversikten 838 døde. Det er tredje dag på rad at dødstallet stiger.

– Min intensivenhet er helt full, sier Eduardo Fernandez, en sykepleier ved Infanta Sofia-sykehuset i Madrid.

Myndighetene i den spanske hovedstaden har etablert et feltsykehus med 5.500 senger for å kunne ta imot alle koronapasientene. Samtidig er en skøytehall omgjort til likhus.

Sykehus i Central Park

Både i Spania, Italia og USA kneler helsevesenet på grunn av det store antallet pasienter som trenger intensivbehandling for den alvorlige lungesykdommen som covid-19 i enkelte tilfeller utløser.

I Central Park i New York er det etablert et feltsykehus med plass til 68 pasienter. Andre sykehus er fulle av pasienter.

Et feltsykehus med respiratorer bygges opp i Central Park i New York. Foto: Mary Altaffer / AP / NTB scanpix

De økonomiske ringvirkningene av krisen blir stadig tydeligere i USA, der langt flere trenger mathjelp.

– Før var det 1,2 millioner mennesker i New York som trengte mathjelp. Nå er det tre ganger så mange, sier Eric Ripert fra organisasjonen City Harvest.

Ifølge mannen som er Trumps fremste rådgiver på pandemien, Anthony Fauci, kan så mange som 200.000 mennesker komme til å dø av covid-19 i USA. Millioner kan bli smittet.

Et lite lyspunkt er at en hurtigtest for å påvise smitte er godkjent til bruk i USA. Den vil kunne gi svar på om en person er smittet i løpet av 5 til 13 minutter.

Den røde plassen i Moskva var nesten tom i helgen. Fra mandag må innbyggerne holde seg hjemme. Foto: Aleksandr Zemljanjtsjenko / AP / NTB scanpix

Globalt skille

Fra og med mandag må også innbyggerne i Moskva holde seg inne. De får kun lov til å gå ut for å kjøpe mat og medisiner, eller hvis de har arbeid som anses som helt nødvendige. Et unntak er lufting av hunder, som må gjøres like utenfor hjemmet.

I Lagos må 20 millioner innbyggere holde seg hjemme i to uker framover. Tiltakene gjelder også Nigerias hovedstad Abuja.

Nigeria, som med sine 190 millioner innbyggere er Afrikas mest folkerike land, har så langt registrert 97 smittetilfeller og ett dødsfall, men testingen er begrenset.

Å håndheve nedstengningen vil være en enorm utfordring i et land der titalls millioner lever i fattigdom og er helt avhengig av å tjene noen få kroner hver dag for å overleve. Det samme gjelder i store deler av Afrika.

I Lagos i Nigeria har folk begynt å hamstre mat i forbindelse med at folk er blitt bedt om å holde seg hjemme de to neste ukene. Foto: Sunday Alamba / AP / NTB scanpix

Hjelpeorganisasjoner har advart om at koronautbruddet vil få langt verre konsekvenser i fattige land enn i den rikere delen av verden. Det gjelder ikke minst i land som Syria og Jemen, der store deler av helsevesenet er bombet i stykker i løpet av flere år med krig.

I tillegg mangler 3 milliarder mennesker i verden ifølge FN tilgang til rent vann og såpe, som er det viktigste våpenet i kampen mot koronaviruset.