Presidenten er blitt oppfordret til å forklare seg av demokraten Nancy Pelosi, lederen for Representantenes hus. Hun har også åpnet for at han kan besvare spørsmål skriftlig.

På Twitter hevder Trump mandag at han ikke har gjort noe galt og at han ikke vil styrke troverdigheten til prosessen han kaller en heksejakt og en svindel. Likevel vil han overveie å følge Pelosis oppfordring.

– Jeg liker ideen, skriver han.

Our Crazy, Do Nothing (where’s USMCA, infrastructure, lower drug pricing & much more?) Speaker of the House, Nervous Nancy Pelosi, who is petrified by her Radical Left knowing she will soon be gone (they & Fake News Media are her BOSS), suggested on Sunday’s DEFACE THE NATION.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2019

....that I testify about the phony Impeachment Witch Hunt. She also said I could do it in writing. Even though I did nothing wrong, and don’t like giving credibility to this No Due Process Hoax, I like the idea & will, in order to get Congress focused again, strongly consider it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2019

– For å få Kongressen fokusert igjen, vil jeg sterkt vurdere det! skriver Trump.

Som flere påpeker er ikke dette første gangen Donald Trump sier han vil komme og vitne. Under spesialetterforsker Robert Muellers underøskleser sa Donald Trump akkurat det samme. Og at han gjerne kommer og vitner under ed. Men da endte Trump opp med å svare skriftlig på en del spørsmål, melder blant andre MSNBC og New York Times. Under et måte med pressen i Rosehagen utenfor Det hvite hus, var Trump i 2018 klar på at joda, han skulle svare på alle spørsmål fra Mueller.

