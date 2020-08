Donald Trump møtte pressen i Det hvite hus torsdag i et pressemøte sammen med Iraks statsminister Mustafa Kadhemi.

Pressen slapp inn i Det ovale kontor der både Trump og Mustafa Kadhemi svarte på spørsmål.

Men det var Trump som var hovedpersonen torsdag.

Torsdag ble det også klart at påtalemyndigheten endelig kan få innsyn i Trumps skattemeldinger etter at en føderal domstol har avvist presidentens anke på en tidligere innsynskjennelse.

Les også: Trumps tidigere rådgiver Steve Bannon pågrepet i New York

Skattemelding

På spørsmål om sin egen skattemelding var Trump klar på at det hele bare er partipolitikk og ikke hørte hjemme i rettssystemet.

Men påtalemyndigheten kan enda måtte vente på å få innsyn i dokumentene, da Trump fortsatt kan anke denne siste avgjørelsen.

Og det kan virke som at han vil anke.

– Vi vil høyst sannsynlig ende opp i høyesterett igjen, sa Trump.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Heksejakt

Den føderale dommeren Victor Marrero sa torsdag at Trumps advokater mangler bevis for at Manhattan-statsadvokat Cyrus Vances innsynsbegjæring ikke var utstedt i god tro, skriver NTB.

– Dette er bare en forlengelse av tidenes mest forkastelieg heksejakt og dette ville aldri skjedd med noen annen president, fortsatte Trump i Det hvite hus.

Dette var helt på tampen av pressemøtet. Men Trump fant likvel tid til å fortsette litt.

– Dette er forkastelig og må aldri noensinne få skje igjen, avsluttet Trump.

Presidentens advokater hevdet begjæringen, utstedt til Trumps regnskapsselskap Mazars USA, favnet om for mye, opplyser Washington Post.

Dommeren begrunnet forkastelsen med at begjæringen gjaldt innsyn i relevante dokumenter for etterforskningen i om to kvinner har fått utbetalt penger for å holde munn om at de har hatt forhold til Trump.

Les også: Facebook fjerner 790 grupper knyttet til QAnon-bevegelsen