Sentralt i riksrettshøringen er en telefonsamtale mellom EU-ambassadør Gordon Sondland og Donald Trump.

På denne skal Trump ha spurt om hvordan det går med Biden-etterforskningen og om Ukraina er i gang med denne.

Denne samtalen hørte David Holmes under en lunsj med ambssadør Sondland. Holmes er også den andre som vitner torsdag. David Holmes er politisk rådgiver ved den amerikanske ambassaden i Kiev.

Den andre som vitner er tidligere Russland-rådgiver i Det hvite hus, Fiona Hill.

David Holmes har i en lukket høring tidligere forklart at han under en lunsj med EU-ambassadør Gordon Sondland i sommer hørte USAs president Donald Trump i en telefonsamtale spørre ambassadøren om etterforskningen han ønsket fra Ukrainas president, skriver NTB.

Under høringen torsdag forklarte Holmes at samtalen mellom Sondlnd og Donald Trump var veldig høy og at Sondland holdt telefonen langt unna øret sitt, så også Holmes kunne høre hva Trump sa.

Ifølge Holmes svarte Sondland: «Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj vil gjøre alt du ber ham om».

Trump på sin side avviser at det er umulig å overhøre en telefonsamtale slik. «Jeg har aldri klart det. Jeg har forsøkt», skriver han på Twitter mens høringen pågår.

I have been watching people making phone calls my entire life. My hearing is, and has been, great. Never have I been watching a person making a call, which was not on speakerphone, and been able to hear or understand a conversation. I’ve even tried, but to no avail. Try it live!