Donald Trump har lenge jobbet for å hindre folk i avgi stemme via post ved valget 3. november. Han påstår at stemmigivning via post er usikkert og at det ikke vil gi et rettferdig valgresultat.

Men han kjemper mot majoriteten. Normalt avgir vel en tredel stemmer via post, dette er ventet å øke til tre av fire ved kommende presidentvalg.

Både eksperter og etterretningstjenesten har blant annet avvist Trumps påstander om at utenlandske makter vil påvirke valget gjennom poststemmer, melder NTB.

Særlig med koronasmitte ute i samfunnet er det mange som mener det er tryggere å avgi stemme via post, enn å stå i kø sammen med mange andre for å stemme.

Les også: Trump-rådgiver vil ha unntakstilstand om Trump taper valget

Joe Biden avga stemme i sin hjemstat Delaware mandag i primærvalget i kampen om en plass i Senatet. Han møtte opp i valglokalet sammen med sin kone Jill Biden.

Dett fikk Donald Trump med seg.

Tirsdag var Trump igjen ute på Twitter og hevder «alle» klarer å avgi stemme ved oppmøte i et valglokale.

«Om Biden kan gjøre det, kan alle amerikanere gjøre det», skrev han.

Did you see where Joe Biden — as Weak, Tired, and Sleepy as he is, went to a Polling Place today in Delaware (of course!) to VOTE!? If Biden can do it, any American can do it!