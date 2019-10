Representantenes hus vedtok torsdag å formalisere riksrettsprosessen mot Donald Trump.

Trump svarte med å kalle det den største heksejakten i USAs historie.

Senatorer som har støttet Trump i tykt og tynt får nå pengehjelp fra Trump i den kommende valgkampen.

Trump byr på sitt enorme innsamlingsnettverk for en håndfull lojale senatorer som møter tøffe gjenvalg i 2020, skriver Politico.

Les også: Trump-nederlag, riksrett er nå et steg nærmere

Valg i 2020

En rekke republikanske senatorer står på valg i 2020 og fram til nå har innsamlingen av pengestøtte gått tregere enn vanlig for republikanerne i Senatet.

Mangelen på pengestøtte bekymrer republikanerne som frykter de kan miste flertallet i Senatet og dermed også hele Kongressen, etter valget neste år. Selv om Trump da skulle bli gjenvalgt, vil han bli nødt til å føye seg etter Senatet og Representantenes hus og hans politiske handlingsrom vil bli særs snevert.

Les også: I denne nasjonalforsamlingen ble politiker tatt på fersken i å chatte med prostituert

Kampanje

Onsdag sendte Trumps gjenvalgskampanje en epost med oppfordring om å donere penger. Disse bidragene skal ifølge eposten deles mellom Trump og senatorene Cory Gardner, Joni Ernst og Thom Tillis. Alle tre har signert en resolusjon som fordømmer riksrettsprosessen.

«Om vi ikke får opp summene vil vi ikke være i stand til å forsvare presidenten mot denne grunnløse riksretten», står det i eposten.

Flere republikanske senatorer som Susan Collins fra Maine, en stat som som tradisjonelt stemmer demokratisk, har enda ikke ønsket å si om hun støtter riksrett, eller ei.

Hun har heller ikke skrevet under på resolusjonen som kaller riksrettsprosessen for udemokratisk.

Hun er uansett en av flere Donald Trump trenger på hans side i Senatet når han stilles for riksrett, skriver Politico. For at han skal felles må 67 av de 100 senatorene stemme for riksrett.

Utsatte senatorer

De neste dagene og ukene skal Trump delta på flere arrangementer for å samle inn penger for utsatte senatorer. Men han dropper å hjelpe senator Collins, som fram til nå tidvis har vært en hard kritiker av Trump.

Flere ser på dette som et forsøk på å kjøpe Collins' stemme og få henne til å støtte Trump i den kommende riksrettsprosessen, skriver Politico.

Hun trenger pengene hevdes det og hun ligger langt bak sin demokratiske utfordrer når det kommer til innsamlede midler.

Offensiven kommer etter at Trump har presset republikanerne til å samle seg og kjempe for ham.

Republikanske strateger frykter at valget i 2020 blir en reprise av valget i 2018 der demokratene samlet inn mer enn republikanerne. Håpet er at Trump skal klare å hindre dette, skriver Politico.

Les også: Trump om raidet mot IS-leder: «Han klynket og gråt». Men det var ingen lyd på videoen Trump fikk se