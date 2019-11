Donald Trump har det med å legge ut provoserende innlegg på Twitter.

Skal man tolke han siste store innlegg, er Donald Trump «Living in America» med et «eye of the tiger». Noen har nemllig photoshoppet inn selveste Rocky, eller Sylvester Stallone om du vil, sammen med Trumps ansikt. Og Trump selv deler villig vekk.

Som Rocky var Stallone en slags posterboy for alt som var erkeamerikansk. Sågar shortsen var det amerikanske flagget. Hele «Rocky IV» er jo som et innlegg i den kalde krigen med Russland å regne. Til slutt hamret Rocky Ivan Drago, spilt av Dolph Lundgren, i bakken og mottokk hyllesten i Moskva.

Men Trump hylles ikke akkurat for sitt innlegg. Tvert imot. En rekke kontoer på Twitter gjør narr av Donald Trumps noe muskuløse innlegg.

Som @jrehling, for eksempel: «For å være fair, her er det helt motsatte av det bildet»:

Kommentarene lar ikke vente på seg.

«Rocky Road eller Hambo? Kan ikke bestemme meg», skriver @funferal.

Eller @neely75: «Stallone har virkelig latt seg forfalle i det siste.»

Flere andre har også lagt ut sine bildevarianter av Trump/Stallone.

Som @MEMliberal:

Riksrett

De siste ukene har vært harde for Trump med pågende riksrtettshøringer.

Han har hittil reagert på forskjellig vis, men stort sett holdt seg til Twitter. Og ett og annet valgkampmøte foran sine egne tilhengere.

Under høringen forrige uke var Trump også aktiv på Twitter.

Han la da ut en kampanjevideo som hevder riksrettssaken er et kupp. Et kupp som har vært planlagt av demokratene siden ti dager etter at Trump ble innsatt som president vinteren 2017.

Samme uke angrep han også et vitne, mens hun vitnet i Representantenes hus.

Tidligere ambassadør Marie Yovanovitch følte seg da truet av presidenten og høringen ble midlertidig avbrutt, mens Trumps tweet ble lest opp.

Det er ventet at etterretningskomiteen kommer med sin innstilling neste uke. Det er formelt justiskomiteen som i så fall innstiller på riksrett. Det trengs kun flertall for dette for å fatte vedtaket. Deretter skal Trump stilles for riksrett i Senatet. Det er ventet at justiskomiteen fremmer sin innstilling før jul.

Fakta om amerikansk riksrett

* Den amerikanske riksretten er en domstolsaktig prosess som har i oppgave å behandle anklager mot høytstående tjenestemenn, statsråder, dommere og presidenter.

* USAs grunnlov slår fast at en president kan stilles for riksrett for forræderi, bestikkelser eller kriminalitet eller forseelser knyttet til misbruk av politisk makt.

* Med et enkelt flertall kan Representantenes hus bringe tiltale mot en president. For øyeblikket har Demokratene flertall i Huset.

* Så skal det to tredelers flertall til i Senatet for å dømme presidenten. Sikres flertallet, blir presidenten avsatt. For øyeblikket er det Republikanerne som har flertall i Senatet.

* I 1974 trakk president Richard Nixon seg før han ble stilt for riksrett etter Watergate-skandalen.

* I 1999 ble president Bill Clinton frifunnet i riksretten for mened i forbindelse med forholdet til Monica Lewinsky mens hun var praktikant i Det hvite hus.

* USAs første riksrettssak fant sted i 1868 mot president Andrew Johnson. Han ble også frifunnet.

Kilder: Wikipedia, CNN

