Trump ble stilt spørsmål om konspirasjonsteorien under et pressemøte i Det hvite hus torsdag, ifølge Fox News.

På spørsmål om de ubegrunnede påstandene, svarte han.

– Jeg hørte i dag at hun ikke oppfyller kravene, før han la til:

– Jeg aner ikke om det stemmer.

Antar at demokratene ville undersøkt Harris bakgrunn

Kamala Harris er en amerikansk statsborger født i California i 1964, noe som gjør henne kvalifisert til visepresident etter grunnloven. Imidlertid skrev en professor i jus ved Chapman University, John C. Eastman, et stykke for Newsweek denne uken etter at hun ble stilt spørsmål om Harris er født som en «naturlig statsborger» fordi moren ble født i India og faren ble født på Jamaica.

Under en pressemelding torsdag så det ut til at Trump drev fram argumentet sitt ved å utpeke forfatterens referanser:

– Og forresten, advokaten som skrev det stykke er en veldig høyt kvalifisert, meget talentfull advokat, sa Trump.

– Jeg hadde antatt at demokratene ville ha sjekket det ut før hun ble valgt til å fungere som visepresident. Du sier at hun ikke kvalifiserer seg fordi hun ikke er født i dette landet? spør Trump en reporter.

Reporteren korrigerte presidenten og sa at Harris er født i USA, men at problemet dreier seg om fødestedet til foreldrene hennes.

– Det vet jeg ikke noe om. Jeg har akkurat hørt dette. Jeg skal ta en titt, sa presidenten.

– Overraskende, men ikke mindre avskyelig

Joe Bidens presidentkampanje fordømte presidenten for merknadene, og refererte til Trumps tidligere engasjement som løftet falske påstander om at tidligere president Barack Obama kanskje ikke er født i USA, den såkalte «Birther Movement».

Denne konspoirasjonsteorien er siden avfeid som usann og rasistisk.

– Donald Trump var den nasjonale lederen for den groteske, rasistiske bevegelsen mot president Obama og har forsøkt å fyre opp rasisme og rive nasjonen vår hver eneste dag med presidentskapet hans, sa Biden til Fox News i en uttalelse.

– Så det er overraskende, men ikke mindre avskyelig, at mens Trump gjør en lur av seg selv som anstrenger seg for å distrahere det amerikanske folket fra den forferdelige tollen fra hans mislykkede koronarespons, vil kampanjen hans og deres allierte ty til elendige, påviselig falske løgner i deres patetiske desperasjon, la han til.

Akademikere avviser argumentet

Senator Lindsey Graham, tweetet fredag at selv om han er uenig med Harris om «mange saker», men at det er «ingen tvil om at hun er amerikansk statsborger. Hun ble født i USA i 1964 til foreldre som var lovlig til stede. I henhold til grunnloven og Høyesteretts presedens er hun utvetydig en amerikansk statsborger», skriver han i tweeten.

Bidens visepresident Kamala Harris under en pressekonferanse. Foto: Carolyn Kaster / NTB Scanpix.

Andre som er involvert i presidentens administrasjon og kampanje, har enten spredt påstanden eller avvist å avvise den. Presidentens senioradvokat for gjenvalgskampanje, Jenna Ellis, delte den kontroversielle spalten torsdag morgen, timer før Trump ble spurt om det i Det hvite hus.

Akademikere har avvist forfatteren Eastmans argument.

– Spørsmålet om foreldrenes fødested er uten betydning, sier Christopher Kelley, statsvitenskapsprofessor ved Miami University i Ohio, til Fox News.

Spørsmålet om Harris' statsborgerskap anses ikke engang som sammensatt, ifølge konstitusjonsadvokater.

– Full stopp, slutt på historien, punktum og utropstegn, sier Jessica Levinson, professor ved Loyola Law School til Fox News.

