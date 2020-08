Politikk er en kamp, særlig i valgår.

Nå går Donald Trump ut og krever en dopingtest av Joe Biden før han går med på å stille til debatt mot den tidligere visepresidenten.

– Vi vil kreve en dopingtest, sa Trump.

Ordene falt under et intervju med The Washington Examiner onsdag.

– Ingen trodde engang at han skulle vinne. Fordi hans opptreden under debatter var dårlig. Helt ærlig var hans beste opptreden mot Bernie. Vi skal kreve en dopingtest, for hans beste prestasjon var mot Bernie. Det var ikke slik at han var Winston Churchill fordi det var han ikke, men det var en normal, kjedelig debatt. Du vet, ingenting fantastisk skjedde. Og vi kommer til å be om en dopingtest fordi det ikke er mulig å endres så fort, du kan ikke det, sa Trump.

Les også: Melania Trump: Ektemannen er USAs beste håp for framtiden

– Plutselig OK

På spørsmål om hva Trump tror det er som foregår var han mer vag.

– Jeg vet ikke hvordan han kunne være så elendig i sine debattopptredener og så plutselig være OK mot Bernie. sa Trump.

– Poenget mitt er at hvis du går tilbake og ser på noen av de mange debattene, var han så dårlig. Han var ikke engang sammenhengende. Og mot Bernie var han det. Og vi etterlyser en dopingtest, sa han videre.

Også Trump vil ta en dopingtest før debatter.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Gladiatorer

Trump fikk også spørsmål om en debatt er som et oppgjør i ringen der det er dopingtesting på forhånd.

– Vel, ikke som et oppgjør i ringen, men vi er ikke noe annerledes enn gladiatorer, bortsett fra at vi må bruke hjernen og munnen. Og kroppen til å stå oppreist, sa Trump.

Årsaken til Trumps krav om dopingtest er altså at han mener Biden var elendig under de demokratiske debattene i vinter og våres, bortsett fra da mot Bernie Sanders.

Biden deltok i 11 debatter i løpet av demokratenes valgprosess. De fleste var mot et ganske så fullt felt, men den endelige debatten 15. mars var mellom kun Biden og senator Bernie Sanders.

Trump hevdet å se en stor forskjell mellom den siste debatten og de tidligere.

Trump og Biden skal etter planen møtes til sin første debatt 26. september.

Men hvordan en dopingtest skal gjennomføres og om det blir noen i det hele tatt før denne debatten, kunne ikke Trump svare på.

Lest denne?: Professor garanterer at Donald Trump ikke vinner